Kela Kabz Mein Faydeman: क्या केला कब्ज में फायदेमंद? जानें कैसे करता असर और इसके लाभ

Kya Kela Kabz Mein Faydeman:केला कब्ज में फायदेमंद हो सकता है, खासकर जब वह पूरी तरह पका हुआ हो. इसमें मौजूद डाइटरी फाइबर मल को नरम बनाने और आंतों की गति को बेहतर करने में मदद करता है, जिससे पाचन तंत्र सुचारु रूप से काम करता है.

By: Ranjana Sharma | Published: February 14, 2026 4:17:12 PM IST

Kela Kabz Mein Faydeman: कब्ज की समस्या आजकल आम हो गई है. बदलती जीवनशैली, फाइबर की कमी और कम पानी पीने की आदत इसके प्रमुख कारण हैं. ऐसे में अक्सर सलाह दी जाती है कि केले का सेवन करें. लेकिन सवाल यह है कि क्या केला वाकई कब्ज दूर करने में मदद करता है? आइए जानते हैं इसके पीछे का विज्ञान और इसके अन्य स्वास्थ्य लाभ.

क्या केला कब्ज में मदद करता है?

केला एक फाइबर युक्त फल है. खासतौर पर पका हुआ केला डाइटरी फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है. फाइबर मल को नरम बनाता है और उसे आसानी से बाहर निकालने में सहायक होता है. हालांकि, यह भी सच है कि कच्चा केला कुछ लोगों में कब्ज बढ़ा सकता है क्योंकि इसमें रेसिस्टेंट स्टार्च अधिक होता है, जो पाचन को धीमा कर सकता है. इसलिए कब्ज से राहत के लिए हमेशा अच्छी तरह पका हुआ केला खाने की सलाह दी जाती है.

शरीर में कैसे काम करता है केला?

  • केले में मौजूद घुलनशील और अघुलनशील फाइबर आंतों की गतिविधि को संतुलित करते हैं.
  • घुलनशील फाइबर पानी को अवशोषित कर जेल जैसा पदार्थ बनाता है, जिससे मल नरम होता है.
  • अघुलनशील फाइबर मल की मात्रा बढ़ाता है और आंतों की गति को तेज करता है.
  • इसके अलावा, केले में मौजूद प्राकृतिक शर्करा और पोटैशियम शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं.

केले के अन्य स्वास्थ्य लाभ

  • पाचन में सुधार: नियमित रूप से पका हुआ केला खाने से गैस और अपच में राहत मिल सकती है.
  • दिल की सेहत: केला पोटैशियम से भरपूर होता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है.
  • ऊर्जा का स्रोत: केला तुरंत ऊर्जा देने वाला फल है, इसलिए खिलाड़ी और व्यायाम करने वाले लोग इसे पसंद करते हैं.
  • वजन नियंत्रण: फाइबर से भरपूर होने के कारण केला लंबे समय तक पेट भरा होने का एहसास देता है.
  • मूड बेहतर करना: केले में ट्रिप्टोफैन नामक तत्व होता है, जो शरीर में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है.

कैसे और कब खाएं?

  • कब्ज से राहत के लिए सुबह खाली पेट एक पका हुआ केला खाना फायदेमंद हो सकता है.
  • दिनभर में पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है, क्योंकि फाइबर बिना पानी के असरदार नहीं होता.
  • दही के साथ केला खाने से पाचन और बेहतर हो सकता है.

