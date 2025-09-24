ट्रेंड के चक्कर में सत्यानाश! कैटरीना की तरह आप 40 के बाद प्लान करेंगी प्रेग्नेंसी तो होंगे ये खतरे!
Worst Age of Pregnancy: बॉलीवुड के ज्यादातर सेलेब्स इन दिनों 30's के आखिरी या 40's की शुरुआत में मम्मी-पापा बनना चुन रहे हैं. लेकिन, यह ट्रेंड कितना सही है और कितना गलत आइए यहां समझते हैं.

September 24, 2025

Right Age for Pregnancy: बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विक्की कौशल जल्द ही मम्मी-पापा बनने वाले हैं. 42 साल की एक्ट्रेस ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर बेबी बंप की फोटो के साथ अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की है. कैटरीना (Katrina Kaif) और विक्की (Vicky Kaushal) की गुडन्यूज सुनने के बाद पूरे सोशल मीडिया पर बधाई के मैसेज की बाढ़ आ गई है. लेकिन, इसी के साथ प्रेग्नेंसी के लिए सही उम्र क्या है इसकी चर्चा भी छिड़ गई है. साथ ही कुछ लोग हैं जो बच्चा पैदा करने की सबसे खराब उम्र पर भी बात कर रहे हैं. 

कौन-सी उम्र है बच्चा पैदा करने के लिए सबसे खराब? 

कैटरीना कैफ (Katrina Kaif Pregnancy) के 42 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की रील्स वायरल हो रही हैं, जिसमें प्रेग्नेंसी के लिए उम्र पर बहस छिड़ गई है. एक रील के मुताबिक, 41 साल से 45 साल के बीच की प्रेग्नेंसी सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मानी गई है. साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सेलिब्रिटी इसे आसान दिखाते हैं, लेकिन यह होता नहीं है. IVF बहुत खर्चीले, रिस्की और कॉम्पलिकेटेड होते हैं. 

View this post on Instagram

A post shared by Healthy Hacking (@healthyhacking0)

30’s को अब तक प्रेग्नेंसी के लिए सही उम्र माना जाता था. लेकिन, फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है, ऐसे में 26 साल से 29 साल प्रेग्नेंसी के लिए सबसे परफेक्ट माने जा रहे हैं. 

प्रेग्नेंसी की सही उम्र पर डॉक्टर्स का क्या है कहना? 

सोशल मीडिया पर गायनोकॉलोजिस्ट डॉ. शिवानी शाह ने कुछ समय पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने प्रेग्नेंसी की बेस्ट एज के बारे में बताया था. डॉक्टर के मुताबिक, पहली प्रेग्नेंसी के लिए 30 से पहले की उम्र होती है. क्योंकि, 30 के बाद महिलाओं के एग्स कम होने शुरू हो जाते हैं और कंसीव करना मुश्किल हो जाता है. इतना ही नहीं, डॉक्टर का यह भी कहना था कि इसके बाद मिसकैरिज और जेनेटिक इश्यू जैसे डाउन सिंड्रोम की समस्या भी बढ़ जाती है. ऐसे में जल्दी प्लानिंग करने का मतलब हेल्दी प्रेग्नेंसी और बेबी है. 

बॉलीवुड की ये एक्ट्रेसेस बनीं 35 की उम्र के बाद मां

35 की उम्र के बाद मां बनने वालीं एक्ट्रेसेस में कैटरीना कैफ के साथ करीना कपूर (kareena Kapoor Khan) का नाम भी आता है. करीना ने अपने पहले बेटे को जन्म 35 के बाद दिया था और दूसरे बेटे जेह का जन्म जब वह 40 की थीं, तब हुआ था. 

नेहा धूपिया (Neha Dhupia) ने अपने पहले बच्चे को जन्म 37 साल की उम्र में दिया था. वहीं, दूसरी बार वह मां 41 की उम्र में बनी थीं. एक्ट्रेस दिया मिर्जा भी जब 40 की होने वाली थीं, तब उन्होंने बेटे को जन्म दिया था. शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) ने अपने पहले बेटे को जन्म 37 की उम्र में दिया था. दूसरी बार वह सेरोगेसी से मां बनी थीं.

