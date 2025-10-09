Karwa Chauth 2025: सिर्फ पत्नी नहीं, पतिदेव की भी होती है कुछ जिम्मेदारियां, व्रत के दिन भूलकर भी ना करें ये गलती वरना…

Karwa Chauth Dos And Don’ts For Husband: करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) सिर्फ महिलाओं का त्योहार नहीं है. यह पति-पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने वाला दिन भी है. इस साल 2025 में करवा चौथ शुक्रवार, 10 अक्टूबर को है. रात्रि में चंद्र उदय का समय 08:13 PM रहेगा. इस दिन सुहागन महिलाएं सूर्योदय से चंद्र उदय तक निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र व खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं.

लेकिन सिर्फ पत्नी ही नहीं, पतियों के लिए भी कुछ नियम और टिप्स हैं, जिससे रिश्ता और भी मधुर बन सके और व्रत का महत्व बढ़े.

1. पत्नी के व्रत का सम्मान करें

कुछ पति हंसी-मजाक में या हल्के-फुल्के अंदाज में व्रत को लेते हैं. करवा चौथ व्रत केवल भूख या निर्जल रहना नहीं है, यह श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है. इसलिए इस दिन पत्नी के व्रत का सम्मान करना बेहद जरूरी है. उनकी मेहनत और भावना को हल्के में न लें.

2. नॉनवेज और शराब से दूर रहें

हालांकि, पत्नी ही निर्जला व्रत रख रही हैं, लेकिन पति भी इस दिन संयम बरतें. मदिरा या मांसाहार से दूर रहने से न सिर्फ वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है, बल्कि पत्नी को भी खुशी मिलती है. अगर आप पूरा व्रत न रख पाएं, तो कम से कम इन चीज़ों से दूर रहें.

3. पूजा-पाठ में साथ दें

करवा चौथ पर पत्नी के साथ रहना और उनका सहयोग करना बहुत जरूरी है. घर पर हैं तो पूजा-पाठ में मदद करें, मोबाइल या टीवी में उलझने की बजाय पत्नी का साथ दें. ऑफिस में हैं तो जल्दी घर लौटने की कोशिश करें. आपका साथ व्रत को और विशेष बनाता है.

4. उपहार को औपचारिकता न समझें

करवा चौथ पर पत्नी को उपहार देना जरूरी है, लेकिन इसे सिर्फ औपचारिकता न मानें. यह उनके प्रति आपके सम्मान और प्यार का प्रतीक होना चाहिए. फूल, गहने, मिठाई या प्यारे शब्द, हर छोटा Gesture उनके मन में खुशी और सम्मान पैदा करता है.

पति भी पत्नियों के लिए रख सकते हैं व्रत

करवा चौथ सिर्फ व्रत नहीं, बल्कि पति-पत्नी के स्नेह, समझ और सम्मान को बढ़ाने वाला दिन है. पतियों का साथ और उनकी भावनाओं का सम्मान इस त्योहार को और भी खास बना देता है. अगर आपका दिल करे तो आप भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रख सकते हैं. इससे उनके मन में आपके लिए सम्मान और प्यार दोगुना बढ़ जाएगा. कई लोग प्यार और आदर में अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं. हालांकि, ये कोई जरूरी नहीं आप पर निर्भर करता है.