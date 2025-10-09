Karwa Chauth 2025: एक दिन पहले बस 5 मिनट के लिए लगा लें ये Face Pack, चांद सा चमकने लगेगा चेहरा
Karwa Chauth 2025: एक दिन पहले बस 5 मिनट के लिए लगा लें ये Face Pack, चांद सा चमकने लगेगा चेहरा

Karwa Chauth Face Pack: करवा चौथ 2025 पर बिना पैसे खर्च किए घर पर अगर आपने ये आसान फेस पैक बना लिया, तो पतिदेव की नजर आपके चांद से चेहरे से हटना मुश्किल हो जाएगी. अभी अपनाएं और ग्लोइंग स्किन पाएं. ये फेस पैक आपके फेस्टिवल को और भी खास बना देगा.

By: Shraddha Pandey | Published: October 9, 2025 7:04:59 AM IST

Karwa Chauth Skin Care
Karwa Chauth Skin Care

Karwa Chauth Glowing Skin Tips: करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) हर महिला के लिए खास दिन होता है. इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, सोलह श्रृंगार करती हैं और चाहती हैं कि वो सबसे खूबसूरत दिखें. लेकिन, पार्लर की भीड़ और महंगे ट्रीटमेंट हर किसी के लिए संभव नहीं होते. ऐसे में अगर आप भी इस करवा चौथ पर चांद जैसी चमकती स्किन (Glowing Skin) चाहती हैं, तो एक दिन पहले कुछ आसान घरेलू फेस पैक (Face Pack At Home) ट्राई कर सकती हैं. ये पैक न केवल रंगत निखारेंगे बल्कि चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो भी देंगे.

1. बेसन फेस पैक से पाएं इंस्टेंट ग्लो

बेसन स्किन के लिए एक नेचुरल क्लींजर है. इसे लगाने से डेड स्किन हटती है और चेहरा दमक उठता है.

कैसे बनाएं:

• एक कटोरी में बेसन लें
• इसमें टमाटर का जूस, दही और गुलाब जल मिलाएं
• पेस्ट बनाकर चेहरे और गर्दन पर लगाएं
• 15 मिनट बाद धो लें और रात को सोने से पहले सीरम लगाएं

2. मसूर दाल पैक से निखरेगी रंगत

मसूर दाल स्किन के लिए एक शानदार एक्सफोलिएटर है. इसमें मौजूद ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज चेहरे की रंगत को निखारती हैं.

कैसे बनाएं:

• मसूर दाल को पीसकर पाउडर बना लें
• इसमें थोड़ा फेस वॉश और टमाटर का जूस मिलाएं
• इसे चेहरे पर 15 मिनट लगाएं
• फिर हल्के हाथों से स्क्रब करके धो लें

3. राइस फेस पैक से पाएं ग्लास स्किन

चावल का आटा कोरियन स्किनकेयर का भी अहम हिस्सा है. इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण स्किन को गहराई से साफ करते हैं और ग्लो बढ़ाते हैं.

कैसे बनाएं:

• एक कटोरी में चावल का आटा लें
• इसमें दूध और शहद मिलाएं
• पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं
• 15 मिनट बाद धो लें

क्यों काम करते हैं ये फेस पैक?

ये सभी फेस पैक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं. इनमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स स्किन को पोषण देते हैं, डेड सेल्स हटाते हैं और चेहरा फ्रेश दिखाते हैं.

