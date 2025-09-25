Kareena Kapoor का इंटेंस वर्कआउट, 45 की उम्र में ये है उनका फिटनेस फॉर्मूला
Kareena Kapor Core Workout: बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर खान अक्सर अपने वर्कआउट वीडियोज शेयर कर लोगों को मोटिवेट करती रहती हैं. जानें उनके स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड बॉडी के सीक्रेट्स, योगा व्हील और केटलबेल एक्सरसाइज से कैसे बनाएं फिटनेस गोल्स.

By: Shraddha Pandey | Last Updated: September 25, 2025 5:06:59 PM IST

Kareena Kapoor Khan Workout: बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर खान (kareena Kapoor Khan) सिर्फ अपनी एक्टिंग और फैशन स्टाइल से ही नहीं, बल्कि फिटनेस रूटीन (Fitness Routine) से भी फैंस को इंस्पायर करती हैं. उनका कोर वर्कआउट वीडियो सोशल मीडिया पर छाया रहता है. वीडियो देखकर साफ है कि करीना का फोकस सिर्फ पतली दिखने पर नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड बॉडी बनाने पर भी रहता है.

करीना अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखती हैं. ये हम नहीं बल्कि उनके वर्कआउट वीडियोज और फोटोज बताते हैं. उनका ये डेडिकेशन देखकर फैंस भी अपने फिटनेस गोल्स पर फोकस करते हैं. 

करीना के वर्कआउट में शामिल एक्सरसाइज:

• Elevated Plank Hip Dips- कोर और ऑब्लिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यह शानदार मूव है.

• Yoga Wheel Workout- बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए परफेक्ट.

• Handstand (दीवार के सहारे)- शोल्डर स्ट्रेंथ और कोर कंट्रोल का ultimate test.

• Sit-Through Exercise- मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को और बेहतर बनाने के लिए.

• Kettlebell Swings- हिप्स, ग्लूट्स और पूरे कोर को एक्टिव करने वाला पावर मूव.

करीना के इन वीडियोज पर फैन्स लगातार कमेंट कर रहे हैं कि उनकी फिटनेस जर्नी वाकई इंस्पिरेशन है. कुछ ने तो ये भी लिखा कि अब तो जिम जाने का मन कर रहा है, Thanks Bebo!. इससे साफ जाहिर होता है कि करीना अपने फिटनेस मंत्र से लोगों का काफी इंस्पायर करती हैं. 

दरअसल, 45 साल की उम्र में भी करीना जिस तरह से खुद को फिट रख रही हैं, वो साबित करता है कि फिटनेस का सीक्रेट सिर्फ डाइट नहीं, बल्कि सही वर्कआउट और कंसिस्टेंसी भी है. करीना की ये फिटनेस डेडिकेशन हर उस इंसान के लिए मोटिवेशन है जो सोचता है कि जिम सिर्फ यंग एज वालों के लिए है. 

