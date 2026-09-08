Funny Jokes: आपके घर से रोज हंसी की आवाजें क्यों आती हैं? पड़ोसी के पूछने पर गुप्ता जी ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes In Hindi: हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

पहला पड़ोसी: गुप्ता जी, आपके घर से रोज़ इतनी हंसी की आवाज़ें क्यों आती हैं?

गुप्ता जी: यार, मेरी पत्नी मुझे जोक्स सुनाती है।

पहला पड़ोसी: और आप हंसते हैं?

गुप्ता जी: नहीं, हंसती तो वो खुद ही है… जब मुझे जोक समझ नहीं आता!

टीचर: पप्पू, बताओ जल ही जीवन है का क्या मतलब है?

पप्पू: सर, इसका मतलब है कि अगर पानी न हो, तो हम न नहा सकेंगे और न ही चाय पी सकेंगे!

पत्नी: (गुस्से में) सुनो जी, अगर मैं अचानक खो जाऊं तो तुम क्या करोगे?

पति: मैं तुरंत ढोल बजवाऊंगा!

पत्नी: (खुश होकर) खुशी के मारे?

पति: नहीं जी, पूरी कॉलोनी को सावधान करने के लिए!

डॉक्टर: आपको हर रोज़ 8 घंटे की पूरी नींद लेनी चाहिए।

मरीज़: डॉक्टर साहब, ऑफिस वाले तो 8 घंटे सोने नहीं देंगे!

डॉक्टर: अरे भाई, रात में सोने के लिए बोल रहा हूं, ऑफिस में नहीं!

इंटरव्यूअर: आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है?

कैंडिडेट: मैं हर बात पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूं।

इंटरव्यूअर: अच्छा! तो मैं मान लूं कि आप इस नौकरी के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति हैं?

कैंडिडेट: जी सर, बिल्कुल! मुझे आप पर पूरा भरोसा है!

संता: (दुकानदार से) भाई साहब, ऐसा चश्मा दिखाओ जिसे पहनकर सब कुछ साफ़ दिखाई दे।

दुकानदार: यह लीजिए ₹5,000 का चश्मा!

संता: कोई ऐसा चश्मा नहीं है क्या, जिससे दुकान का बिल भी कम दिखे?

सोनू: यार, सुबह 5 बजे का अलार्म बजते ही मैं तुरंत उठ जाता हूं!

मोनू: वाह! फिर क्या करते हो?

सोनू: अलार्म बंद करके दोबारा सो जाता हूं, ताकि 8 बजे वाले अलार्म की तैयारी कर सकूं!

मम्मी: चिंटू, तुम इतनी देर से पढ़ाई की जगह दीवार को क्यों घूर रहे हो?

चिंटू: मम्मी, मैं देख रहा हूं कि यह दीवार कितनी मजबूत है, कहीं मेरी पढ़ाई के बोझ से गिर न जाए!

पहला दोस्त: भाई, शादी के बाद ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है?

दूसरा दोस्त: बस इतना समझ ले, पहले रिमोट हाथ में होता था, अब सिर्फ चाय का कप!

टीचर: पप्पू, ‘I Love You’ का पास्ट टेंस क्या होगा?

पप्पू: ‘I Was Fool’!

टीचर: (हैरान होकर) यह किसने सिखाया?

पप्पू: पापा ने, मम्मी की पुरानी तस्वीरें देखते हुए बोला था!