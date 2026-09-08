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Funny Jokes: आपके घर से रोज हंसी की आवाजें क्यों आती हैं? पड़ोसी के पूछने पर गुप्ता जी ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes In Hindi: हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे.

By: Lalit Kumar | Published: September 8, 2026 7:59:40 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Funny Jokes In Hindi: हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

पहला पड़ोसी: गुप्ता जी, आपके घर से रोज़ इतनी हंसी की आवाज़ें क्यों आती हैं?
गुप्ता जी: यार, मेरी पत्नी मुझे जोक्स सुनाती है।
पहला पड़ोसी: और आप हंसते हैं?
गुप्ता जी: नहीं, हंसती तो वो खुद ही है… जब मुझे जोक समझ नहीं आता!

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टीचर: पप्पू, बताओ जल ही जीवन है का क्या मतलब है?
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Tags: funny jokesfunny storylifestyle
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