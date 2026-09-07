Funny Jokes: बताओ धरती घूमती हुई क्यों दिखाई देती है? टीचर के पूछने पर पप्पू ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes In Hindi: आजकल जैसी हमारी दिनचर्या है, उसमें तनाव होना आम हो गया है. किसी पर काम करने का तनाव है तो किसी पर कराने का. हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

टीचर: पप्पू, बताओ धरती घूमती हुई क्यों दिखाई देती है?

पप्पू: सर, दो घूंट मार के देखो… धरती क्या, पूरा ब्रह्मांड घूमता हुआ नज़र आएगा!

पत्नी: (गुस्से में) तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, जब से शादी हुई है एक बार भी मुझे बाहर घुमाने नहीं ले गए!

पति: अरे ऐसे कैसे? कल ही तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले गया था, क्या वो बाहर नहीं था?

डॉक्टर: आपको हर रोज़ सुबह 5 किलोमीटर टहलना होगा।

मरीज़: डॉक्टर साहब, 1 साल में तो मैं 1,825 किलोमीटर दूर चला जाऊंगा… फिर वापस कैसे आऊंगा?

इंटरव्यूअर: आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है?

कैंडिडेट: मैं बिना काम किए भी बहुत बिज़ी लग सकता हूं!

इंटरव्यूअर: सिलेक्टेड! कल से जॉइन कर लो।

संता: यार, मैं सोच रहा हूं कि घर का पेंट खुद ही कर लूं।

बंता: क्यों भाई, पेंटर क्यों नहीं बुलाते?

संता: अरे, पेंटर पेंट कम और चाय-समोसे ज़्यादा गटक जाता है!

सवारी: भैया, रेलवे स्टेशन जाने के कितने लोगे?

ऑटो वाला: ₹100!

सवारी: ₹50 ले लो?

ऑटो वाला: बैठो… पर ध्यान रहे, आधा रास्ता धक्का आपको ही लगाना पड़ेगा!

पापा: चिंटू, तुम पढ़ाई में इतने कमज़ोर क्यों हो?

चिंटू: पापा, जो चीज़ जितनी गहरी होती है, उसे समझने में टाइम लगता है… मेरी पढ़ाई बहुत गहरी है!

पहला दोस्त: यार, मेरी पत्नी मुझ पर शक करती है।

दूसरा दोस्त: मेरी वाली तो यकीन करती है!

पहला दोस्त: किस बात का?

दूसरा दोस्त: यही कि मैं किसी काम का नहीं हूं!

टीचर: ‘हाथी को फ्रीज में कैसे रखेंगे?’

पप्पू: फ्रीज खोलेंगे, हाथी को डालेंगे और फ्रीज बंद कर देंगे!

टीचर: और ‘जिराफ़ को फ्रीज में कैसे रखेंगे?’

पप्पू: फ्रीज खोलेंगे, हाथी को निकालेंगे, जिराफ़ को डालेंगे और फ्रीज बंद कर देंगे!

पति: शादी के पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत ही शांत और खुशमिज़ाज इंसान हूँ।

पत्नी: और अब?

पति: अब मुझे अपनी इस गलतफहमी पर तरस आता है!