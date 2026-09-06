Funny Jokes: आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी! पत्नी के कहने पर पति ने जो कहा, सुनकर ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes In Hindi: आजकल जैसी हमारी दिनचर्या है, उसमें तनाव होना आम हो गया है. किसी पर काम करने का तनाव है तो किसी पर कराने का. हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

पत्नी: (गुस्से में) आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी!

पति: (शांति से) ठीक है, पर जाने से पहले यह तो बताती जाओ कि तुम्हारे इस फैसले पर मैं खुशी के आंसू कहां बहाऊं?

टीचर: पप्पू, अगर तुम्हारे पास 5 टॉफी हैं और 2 तुमने चिंटू को दे दीं, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा?

पप्पू: सर, एक नया दुश्मन जो बाकी की 3 टॉफी भी छीनने की ताक में रहेगा!

डॉक्टर: आपकी बीमारी बहुत गंभीर है, पर घबराइए मत… दवाइयों से ठीक हो जाएगी।

मरीज़: डॉक्टर साहब, खर्चा कितना आएगा?

डॉक्टर: बस ₹50,000!

मरीज़: अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसी बीमारी है जो ₹500 में ठीक हो जाए?

इंटरव्यूअर: क्या आप तनाव (Stress) में भी काम कर सकते हैं?

कैंडिडेट: सर, मैं शादीशुदा हूं… मेरे लिए तनाव ही नॉर्मल माहौल है!

संता: (दुकानदार से) भाई साहब, 1 रुपये की टॉफी देना।

दुकानदार: यह लो!

संता: इसमें से आधी कर दो, मेरे पास 50 पैसे ही हैं!

दुकानदार: भाई, 50 पैसे में आधी टॉफी कैसे दूं?

संता: तो रैपर हटाकर सिर्फ अंदर की टॉफी दे दो!

सोनू: यार, जब भी अलार्म बजता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है!

मोनू: तो बंद कर दिया कर!

सोनू: बंद ही तो कर देता हूं, पर गुस्सा इस बात पर आता है कि अलार्म सही समय पर क्यों बजा!

मम्मी: चिंटू, तुम इतनी देर से फ्रिज खोलकर क्या देख रहे हो?

चिंटू: मम्मी, देख रहा हूं कि जब फ्रिज का दरवाज़ा बंद होता है, तो अंदर की लाइट बुझती है या नहीं!

पति: तुमने यह ₹3,000 की नई ड्रेस क्यों खरीदी?

पत्नी: अरे जी, सेल में 50% डिस्काउंट था, यानी मैंने तुम्हारे ₹3,000 बचाए हैं!

अब बताओ, इस बात पर पार्टी कब दे रहे हो?

टीचर: पप्पू, ‘Go’ का पास्ट टेंस बताओ।

पप्पू: Went!

टीचर: बहुत अच्छे! अब इसका पास्ट पार्टिसिपल बताओ।

पप्पू: Gone!

टीचर: शाबाश! अब बताओ, ‘Went’ और ‘Gone’ में क्या फर्क है?

पप्पू: सर, ‘Went’ का मतलब है गया, और ‘Gone’ का मतलब है ‘टा-टा, बाय-बाय, खत्म’!

पहला पड़ोसी: गुप्ता जी, आपके घर से रात को हंसने की आवाज़ क्यों आ रही थी?

गुप्ता जी: यार, टीवी पर कॉमेडी शो चल रहा था।

पहला पड़ोसी: लेकिन लाइट तो बंद थी?

गुप्ता जी: हां, कॉमेडी शो हम एक-दूसरे को पुरानी बातें याद दिलाकर खुद ही कर रहे थे!