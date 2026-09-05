Funny Jokes: अगर मैं गायब हो जाऊं, तो तुम क्या करोगे? पत्नी के पूछने पर पति ने दिया जबाव, सुनकर ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes In Hindi: आजकल जैसी हमारी दिनचर्या है, उसमें तनाव होना आम हो गया है. किसी पर काम करने का तनाव है तो किसी पर कराने का. हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

पत्नी: (गुस्से में) अगर मैं गायब हो जाऊं, तो तुम क्या करोगे?

पति: मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा।

पत्नी: (मुस्कुराते हुए) सच में? और क्या कहोगे?

पति: कहूंगा कि ढूंढ़ने की कोई जल्दी नहीं है!

टीचर: पप्पू, अगर तुम्हारे पास 10 समोसे हैं और तुम 8 समोसे खा लेते हो, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा?

पप्पू: सर, पेट दर्द और एक्स्ट्रा चटनी!

डॉक्टर: आपके पति को बहुत आराम की ज़रूरत है, ये लीजिए नींद की गोलियां।

पत्नी: डॉक्टर साहब, ये गोलियां इन्हें कब देनी हैं?

डॉक्टर: ये गोलियां इनके लिए नहीं, आपके लिए हैं… जब भी ये घर आएं, आप खाकर सो जाना!

इंटरव्यूअर: क्या आप इंग्लिश बोल लेते हैं?

पप्पू: हां सर, धाराप्रवाह!

इंटरव्यूअर: अच्छा, ‘Translate’ करो- “वह सड़क पर जा रहा है।”

पप्पू: He is going on the road.

इंटरव्यूअर: बहुत बढ़िया! अब इसका पास्ट टेंस बनाओ।

पप्पू: He was going on the road.

इंटरव्यूअर: वाह! अब इसका फ्यूचर टेंस बताओ।

पप्पू: सड़क बंद है, आगे जाना मना है!

बंता: यार, संता तू इतना कंजूस क्यों है? लिफ़्ट में भी सीढ़ियों से जाता है!

संता: अरे भाई, लिफ़्ट में ‘Overload’ का बोर्ड लगा था, मुझे लगा कहीं पैसे न मांग लें!

पति: तुमने यह ₹2,000 की टी-शर्ट क्यों मँगवाई? इस पर तो कुछ लिखा भी नहीं है!

पत्नी: अरे जी, ध्यान से देखो… इस पर लिखा है ‘Plain T-Shirt’, यानी यह बिना कुछ लिखे ही फैशन में है!

मम्मी: चिंटू, तू दिनभर मोबाइल में क्या देखता रहता है? पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देता?

चिंटू: मम्मी, मैं तो बस ‘डिजिटल इंडिया’ का सपना पूरा करने में योगदान दे रहा हूं!

पहला दोस्त: शादी के बाद बंदा समझदार हो जाता है या बेवकूफ़?

दूसरा दोस्त: समझदार तो पहले ही होता है, शादी के बाद बस ‘शांत’ होना सीख जाता है!

टीचर: बताओ, बिजली कहां से आती है?

पप्पू: सर, नानी के घर से!

टीचर: वो कैसे?

पप्पू: जब भी बिजली जाती है, पापा कहते हैं- “लो, कट गई सालों की!”

पहला पड़ोसी: गुप्ता जी, आपके घर से रोज़ रात को हंसने की आवाज़ आती है, बात क्या है?

गुप्ता जी: यार, मेरी पत्नी मुझ पर चप्पल फेंककर मारती है… लग जाती है तो वो हंसती है,

और निशाना चूक जाता है तो मैं हंसता हूं!