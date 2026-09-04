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Funny Jokes: ‘I Love You’ का पास्ट टेंस क्या होगा? टीचर के पूछने पर पप्पू ने दिया जबाव, सुनकर ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes In Hindi: , हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

By: Lalit Kumar | Published: September 4, 2026 6:59:51 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Funny Jokes In Hindi: आजकल जैसी हमारी दिनचर्या है, उसमें तनाव होना आम हो गया है. किसी पर काम करने का तनाव है तो किसी पर कराने का. हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

टीचर: पप्पू, बताओ ‘I Love You’ का पास्ट टेंस (Past Tense) क्या होगा?
पप्पू: ‘I Am Married’!

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पत्नी: अजी सुनते हो, डॉक्टर ने मुझे कम बोलने की सलाह दी है!
पति: (मन में सोचते हुए) हे भगवान, डॉक्टर साहब को भारत रत्न दिलवाने का इंतज़ाम करो!

इंटरव्यूअर: अगर हम आपको इस नौकरी पर रख लें, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे?
कैंडिडेट: सर, सबसे पहले तो मैं यह देखने जाऊँगा कि आपकी कंपनी में लंच ब्रेक कितने घंटे का होता है!

टीचर: चिंटू, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे?
चिंटू: सर, कल मुझे ‘ज्ञान’ की प्राप्ति हो रही थी!
टीचर: वो कैसे?
चिंटू: मम्मी ने झाड़ू से जो कुटाई की, उससे सारा ज्ञान एक ही बार में समझ आ गया!

मरीज़: डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है!
डॉक्टर: यह बीमारी कब से है आपको?
मरीज़: कौन सी बीमारी?

संता: (दुकानदार से) भाई साहब, ऐसा साबुन दो जो कम घिसे और ज़्यादा चले!
दुकानदार: यह लीजिए ईंट, पूरी ज़िंदगी चलेगी और घिसेगी भी नहीं!

सोनू: यार, सुबह 6 बजे का अलार्म बजते ही मैं तुरंत उठ जाता हूं!
मोनू: सच में? कैसे?
सोनू: अलार्म बंद करके 9 बजे तक आराम से दोबारा सो जाने के लिए!

मम्मी: चिंटू, इतनी देर से शीशे के सामने खड़े होकर क्या कर रहे हो?
चिंटू: मम्मी, देख रहा हूँ कि जब मैं सोता हूं तो आंखें बंद करके कैसा दिखता हूं!

दोस्त: यार, शादी के बाद खुश रहने का क्या सीक्रेट है?
दूसरा दोस्त: बहुत आसान है भाई, जब पत्नी बोले तो ध्यान से सुनो और जब न बोले तो बिलकुल मत बोलो!

पड़ोसी: शर्मा जी, आपका कुत्ता रातभर क्यों भौंकता है?
शर्मा जी: यार, वो रात को चौकीदारी करता है ताकि हम चैन से सो सकें… 
बस फ़र्क इतना है कि उसकी वजह से हम ही नहीं सो पाते!

Tags: funnhy jokesfunny story
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