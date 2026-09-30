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Funny Jokes: शर्मा जी, आप कल ऑफिस क्यों नहीं आए थे? फिर बॉस को मिला ऐसा गजब जवाब, सुनकर छूट जाएगी हंसी

Funny Jokes In Hindi: मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

By: Lalit Kumar | Published: September 30, 2026 9:12:21 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Funny Jokes In Hindi: हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

बॉस: शर्मा जी, आप कल ऑफिस क्यों नहीं आए थे?
शर्मा जी: सर, कल घर में अचानक नया टीवी आ गया था, तो सेट-अप बॉक्स की सेटिंग करने में लग गया।
बॉस: लेकिन यह छुट्टी लेने की कोई ठोस वजह थोड़ी हुई!
शर्मा जी: सर, टीवी इतना बड़ा था कि पूरा लिविंग रूम ब्लॉक हो गया था, मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा था!

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डॉक्टर: आपने दवाइयां वक्त पर ली थीं ना?
मरीज़: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल।
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मरीज़: तबीयत तो ठीक है, पर प्रिस्क्रिप्शन पर आपकी लिखावट इतनी शानदार थी 
कि केमिस्ट ने मुझे दवाई की जगह फूलों का बुके थमा दिया!

पत्नी: सुनो जी, तुम मुझे कभी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर पर क्यों नहीं ले जाते?
पति: क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना ही दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना बना रहे।
पत्नी (खुश होकर): सचमुच? तुम मुझसे इतना प्यार करते हो!
पति: अरे नहीं, असल में बाहर के खाने का बिल देखकर मेरा दिल बैठ जाता है!

टीचर: सोनू, यह बताओ कि बिजली (Electricity) असल में कहां से आती है?
सोनू: मैडम, यह तो मुझे नहीं पता, पर जब भी बिजली जाती है, 
तो मेरे पापा के मुंह से सीधी आसमान तक पहुंचने वाली आवाज़ें ज़रूर सुनाई देती हैं!

संता: यार बंता, लोग कहते हैं कि ‘पैसा हाथ का मैल है’, 
फिर भी लोग इसे साफ करने के लिए बैंक या एटीएम क्यों भागते हैं?
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पिता: बेटा, अगर तुम इस बार इम्तिहान में फेल हुए, तो मुझे ‘पापा’ कहकर मत बुलाना!
(रिजल्ट आया और बेटा फेल हो गया)
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आप चुपचाप घर से बाहर पार्क में क्यों चले जाते हैं?
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और वैसे भी, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद तूफान आने पर घर के अंदर रहना खतरनाक होता है!

ग्राहक: वेटर, इस दाल में मक्खी क्या कर रही है?
वेटर: सर, लगता है वह फ्रीस्टाइल तैराकी सीख रही है।
ग्राहक: तैराकी सीख रही है?! वो भी मेरी दाल की कटोरी में?
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प्रेमी: मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वह एक दिन हमेशा-हमेशा के लिए लंबा हो जाए,
कम से कम मेरे मोबाइल का रिचार्ज तो बचेगा!

ट्रैफिक पुलिस: रुको! तुमने लाल बत्ती (Red Light) होने के बावजूद गाड़ी आगे क्यों बढ़ाई?
ड्राइवर: इंस्पेक्टर साहब, गलती हो गई… मैंने सोचा लाल के बाद हरी बत्ती तो आनी ही है, तो थोड़ा शॉर्टकट ले लिया!
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Tags: funny jokesfunny story
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