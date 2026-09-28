Funny Jokes: यार, मेरी बीवी इतनी शर्मीली है कि…, फिर दोस्त ने दिया ऐसा गजब जवाब, सुनकर छूट जाएगी हंसी

Funny Jokes In Hindi: हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

पहला दोस्त: यार, मेरी बीवी इतनी शर्मीली है कि जब भी वो किसी अनजान आदमी को देखती है,

तो अपना मुंह दुपट्टे से ढक लेती है।

दूसरा दोस्त: अरे भाई, तेरी बीवी शर्मीली नहीं है, बहुत समझदार है।

वो जानती है कि तू उसे रास्ते में कहीं देख ले, तो आफत आ जाएगी!

संता: यार, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। कोई आसान तरीका बता?

बंता: बहुत आसान है! जहां भी ‘Yes’ बोलना हो, वहां ‘Definitely’ बोल दे और जहां ‘No’ बोलना हो, वहां ‘Absolutely’ बोल दे। अंग्रेजी पक्की!

अगले दिन अंग्रेजी मैडम ने संता से पूछा: “संता, क्या तुमने होमवर्क किया?”

संता (शान से): “Absolutely, मैडम!”

मैडम: “लाओ, दिखाओ।”

संता: “Definitely, मैडम!”

पत्नी (गुस्से में): सुनो जी, अगर मैं कहीं खो जाऊं, तो तुम मुझे पहले कहां ढूंढोगे?

पति: अरे पगली, मोबाइल के ब्राउज़र की History में!

टीचर: संता, बताओ ‘A’ के बाद क्या आता है?

संता: सर, ‘B’ आता है।

टीचर: बहुत बढ़िया! और ‘B’ के बाद क्या आता है?

संता: सर, फिर तो पूरी वर्णमाला (Alphabet) आ जाती है!

बेटा: पापा, मुझे स्कूल जाने के लिए 100 रुपये चाहिए।

बाप: क्या? 100 रुपये?! कल ही तो मैंने तुझे 50 रुपये दिए थे।

बेटा: पापा, वो तो खत्म हो गए।

बाप: बेटा, जिंदगी जीना सीखो! कल स्कूल जाते वक्त मैंने तुम्हें एक रुपया भी नहीं दिया था

और देखो, आज तुम बड़े आराम से वापस आ गए ना?

मरीज: डॉक्टर साहब, जब मैं सोता हूं, तो मुझे अजीब-अजीब सपने आते हैं।

कभी मैं खुद को फ्रांस में देखता हूं, तो कभी स्विट्जरलैंड में। मुझे कोई अच्छी सी दवा दीजिए।

डॉक्टर: कोई दिक्कत नहीं है। रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पर एक तख्ती रख लेना और उस पर लिखना- “इस तरफ सोना मना है।” बस, सारे सपने गायब!

इंटरव्यूअर: मान लो, अगर आप एक कमरे में बैठे हैं और वहां बहुत गर्मी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे?

उम्मीदवार: सर, मैं तुरंत उस कमरे की विंडो (Window) खोल दूंगा।

इंटरव्यूअर: शाबाश! अब बताओ, अगर उस विंडो से ठंडी हवा की जगह वायरस आने लगे, तो क्या करोगे?

उम्मीदवार: सर, मैं तुरंत Antivirus इंस्टॉल कर लूंगा!

जज (चोर से): तुमने इस बैंक से चोरी क्यों की?

चोर: जज साहब, बैंक के बाहर बोर्ड पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था- ‘आपका पैसा, हमारी सुरक्षा’। मुझे लगा कि बैंक को मेरी पैसों की सुरक्षा की इतनी चिंता है, तो मुझे भी थोड़ा सहयोग करना चाहिए!

बेटा: पापा, क्या आप अंधेरे में लिख सकते हैं?

पापा: हां बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूं।

बेटा: तो ठीक है, लाइट बंद कर दीजिए और अपनी डायरी में मेरे लिए एक नई साइकिल लिख दीजिए!

पत्नी: अगर हम दोनों में से किसी एक की मौत हो गई, तो तुम किसके साथ रहना पसंद करोगे?

पति (चुपचाप): अकेला रहना पसंद करूंगा।

पत्नी: क्यों? क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरे बिना नहीं रह सकते?

पति: अरे नहीं पगली, बात प्यार की नहीं है। एक बार धोखा खा चुका हूं, अब रिस्क कौन ले!