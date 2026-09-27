Funny Jokes: तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? पत्नी के सवाल पर पति ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर छूट जाएगी हंसी

Funny Jokes In Hindi: हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी
पत्नी: तुम मुझसे कितना प्यार करते हो?
पति: इतना कि तुम्हारी हर बात मान लेता हूं।
पत्नी: सच?
पति: हां, मन में नहीं… मजबूरी में!
पत्नी: सुनो जी, मैं कैसी लग रही हूं?
पति: बहुत अच्छी!
पत्नी: सच में?
पति: हां, तभी तो पड़ोसी भी रोज खिड़की से देखते हैं!
टीचर: बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा नींद कब आती है?
छात्र: ऑनलाइन क्लास में!
टीचर: क्यों?
छात्र: क्योंकि कैमरा बंद करके सोने की आजादी होती है!
डॉक्टर: आपको आराम की सख्त जरूरत है। ये नींद की गोलियां ले जाइए।
मरीज: इन्हें कब खाना है?
डॉक्टर: आपको नहीं, अपनी पत्नी को खिलाना है!
दोस्त: भाई, तू इतना खुश क्यों है?
दूसरा: मेरी बीवी मायके गई है।
दोस्त: कितने दिन के लिए?
दूसरा: पता नहीं… मैं कैलेंडर नहीं, भगवान की कृपा देख रहा हूं!
बच्चा: पापा, मैं बड़ा होकर क्या बनूं?
पापा: जो तुम्हारा मन करे।
बच्चा: फिर मैं बड़ा ही नहीं होना चाहता!
पत्नी: आज मैंने आपके लिए स्पेशल खाना बनाया है।
पति: वाह! क्या बनाया?
पत्नी: वही जो कल बचा था… लेकिन प्लेट नई है!
टीचर: तुम स्कूल देर से क्यों आए?
छात्र: सर, रास्ते में बोर्ड लगा था—“आगे स्कूल है, धीरे चलें।”
टीचर: तो?
छात्र: मैं धीरे-धीरे ही आया!
दोस्त: तेरी शादी को कितने साल हो गए?
दूसरा: पांच साल।
दोस्त: खुश है?
दूसरा: हां, शादी के पहले पांच साल बहुत खुश था!
मम्मी: बेटा, मोबाइल छोड़कर पढ़ाई कर लो।
बेटा: मम्मी, मोबाइल में भी तो पढ़ाई होती है।
मम्मी: अच्छा? क्या पढ़ रहे हो?
बेटा: “लोग मुझे ऑनलाइन क्यों नहीं करते?