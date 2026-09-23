Home > लाइफस्टाइल > Funny Jokes: आप शादी से पहले क्या करते थे? बेटे के सवाल पर पापा ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

Funny Jokes: आप शादी से पहले क्या करते थे? बेटे के सवाल पर पापा ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

Funny Jokes In Hindi: हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. इसके लिए कुछ मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे.

By: Lalit Kumar | Published: September 23, 2026 10:26:00 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Funny Jokes In Hindi: हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

बच्चा: पापा, आप शादी से पहले क्या करते थे?
पापा: बेटा, बहुत मौज करता था।
बच्चा: फिर शादी क्यों की?
पापा: यही तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी!

You Might Be Interested In

पत्नी: सुनो, मैं कैसी लग रही हूं?
पति: बिल्कुल रानी जैसी!
पत्नी: सच में?
पति: हां, बस थोड़ा खर्चा भी रानी जैसा ही है!

टीचर: बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा नींद कब आती है?
छात्र: जब मोबाइल की बैटरी 1% हो और चार्जर दूसरे कमरे में हो!

डॉक्टर: आपको आराम की सख्त जरूरत है, ये नींद की गोली ले जाइए।
मरीज: डॉक्टर साहब, इसे कब खाना है?
डॉक्टर: आपको नहीं, अपनी पत्नी को खिलाना है!

दोस्त: भाई, तू इतना परेशान क्यों है?
दूसरा: मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं उसे दो साल से समझ नहीं पाया।
दोस्त: इसमें परेशान होने वाली क्या बात है?
दूसरा: मुझे तो आज पता चला कि हमारी शादी को दो साल हो गए!

पत्नी: अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे?
पति: मैं भी मर जाऊंगा।
पत्नी: सच में?
पति: हां, रोज-रोज के सवालों से बचने के लिए!

टीचर: होमवर्क क्यों नहीं किया?
छात्र: सर, कल बिजली नहीं थी।
टीचर: तो मोमबत्ती जला लेते!
छात्र: सर, माचिस नहीं थी।
टीचर: तो माचिस खरीद लेते!
छात्र: सर, पैसे नहीं थे।
टीचर: पैसे मांग लेते!
छात्र: सर, होमवर्क कौन करता?

दोस्त: भाई, तेरी पत्नी तुझसे खुश रहती है?
पति: हां, जब मैं घर पर नहीं होता!

मोबाइल: आपकी स्टोरेज फुल हो गई है।
मैं: कोई बात नहीं, दिल में अभी भी बहुत जगह है।
मोबाइल: पहले 17,000 सेल्फी डिलीट कर, फिर दर्शन देना!

पप्पू: डॉक्टर साहब, मुझे भूलने की बीमारी है।
डॉक्टर: कब से?
पप्पू: कब से क्या?

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं आफिया सैयद? जो प्रेम कीटाणी से बॉलीवुड में...

September 23, 2026

एटीएम पर फ्रॉड से कैसे बचें?

September 23, 2026

5 मलयालम थ्रिलर फिल्में, जो घुमा देंगी दिमाग

September 23, 2026

प्रेम चोपड़ा की 5 फिल्में, जिनमें निभाई विलेन की भूमिका

September 23, 2026

कौन हैं आंचल खुराना? कास्टिंग काउच को लेकर की बड़ी...

September 23, 2026

कौन हैं सिनी शेट्टी, जो द रॉयल्स सीजन 2 में...

September 22, 2026
Funny Jokes: आप शादी से पहले क्या करते थे? बेटे के सवाल पर पापा ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Funny Jokes: आप शादी से पहले क्या करते थे? बेटे के सवाल पर पापा ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट
Funny Jokes: आप शादी से पहले क्या करते थे? बेटे के सवाल पर पापा ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट
Funny Jokes: आप शादी से पहले क्या करते थे? बेटे के सवाल पर पापा ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट
Funny Jokes: आप शादी से पहले क्या करते थे? बेटे के सवाल पर पापा ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट
Funny Jokes: आप शादी से पहले क्या करते थे? बेटे के सवाल पर पापा ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट