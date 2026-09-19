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Funny Jokes: देवर जी, आप शादी कब कर रहे हो? भाभी के पूछने पर मिला ऐसा जवाब, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

Funny Jokes In Hindi: हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे.

By: Lalit Kumar | Last Updated: September 19, 2026 3:51:39 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Funny Jokes In Hindi: हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

भाभी: देवर जी, आप शादी कब कर रहे हो?
देवर: भाभी, पहले आप जैसी समझदार लड़की तो मिले!
भाभी: अच्छा! फिर तो तुम्हारी शादी मुश्किल है। 

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देवर: भाभी, आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है!
भाभी: सच में?
देवर: हां, आज पहली बार लगा कि शादी के बाद भाई की किस्मत अच्छी है।
भाभी: और तुम्हारी?
देवर: मेरी तो अभी भी खोज जारी है!

भाभी: देवर जी, मेरी एक बात मानोगे?
देवर: बोलिए भाभी।
भाभी: कभी मेरी चुगली मत करना।
देवर: पक्का! लेकिन भाई को क्या बताना है, वो तो आप बताइए।

देवर: भाभी, आप मुझे कितना पसंद करती हैं?
भाभी: जितना तुम्हारे भाई को परेशान करना पसंद करती हूं।
देवर: मतलब बहुत ज्यादा!

भाभी: देवर जी, आजकल बड़े चुप-चुप रहते हो?
देवर: क्या करूं भाभी, घर में आपकी और भाई की नोकझोंक सुनकर मेरी बोलती बंद हो जाती है।

देवर: भाभी, भाई आपसे इतना डरता क्यों है?
भाभी: क्योंकि उसे पता है कि मैं उसकी सारी गलतियां जानती हूं।
देवर: ओह! मतलब घर में असली FBI आप हैं।

भाभी: देवर जी, बाजार से मेरे लिए कुछ लाए?
देवर: हां भाभी, ढेर सारा प्यार।
भाभी: वो वापस रख आओ, मुझे चॉकलेट चाहिए थी।

देवर: भाभी, भाई आज फिर आपसे नाराज है?
भाभी: हां।
देवर: क्यों?
भाभी: मैंने उसकी बात मानने से मना कर दिया।
देवर: कौन सी बात?
भाभी: उसने कहा था, “आज मुझे अकेला छोड़ दो।”

भाभी: देवर जी, मेरी तारीफ करो ना!
देवर: भाभी, आप घर की रौनक हैं।
भाभी: और?
देवर: और भाई की नींद उड़ाने की वजह भी।

देवर: भाभी, अगर मैं घर का राजा होता तो?
भाभी: तो मैं तुम्हें भी भाई की तरह काम पर लगा देती।
देवर: अच्छा! यहां तो लोकतंत्र भी आपके हाथ में है।

Tags: funny jokesfunny storylifestyle
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