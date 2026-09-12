Funny Jokes: भाई, प्यार में आदमी अंधा क्यों हो जाता है? फिर दोस्त ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

Funny Jokes In Hindi: हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

पहला दोस्त: भाई, प्यार में आदमी अंधा क्यों हो जाता है?

दूसरा दोस्त: ताकि वो अपनी होने वाली पत्नी के सारे नखरे साफ़-साफ़ देख न सके!

टीचर: पप्पू, अगर इतिहास में कोई राजा पानी के जहाज से जा रहा हो और अचानक तूफान आ जाए, तो वह क्या करेगा?

पप्पू: सर, सीधी सी बात है… वो गीला हो जाएगा!

पत्नी: (गुस्से में) तुम मुझे कोई अच्छा सा गिफ्ट क्यों नहीं देते?

पति: अरे पगली, तुम्हारी मौजूदगी ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है… बाकी चीज़ों की क्या ज़रूरत है?

पत्नी: (पिघलते हुए) सचमुच?

पति: हाँ, क्योंकि असली चीज़ खरीदने के लिए बजट भी तो होना चाहिए!

डॉक्टर: अगर तुम्हें अपनी सेहत बचानी है, तो मीठी चीज़ों से बिल्कुल तौबा करनी होगी।

मरीज़: डॉक्टर साहब, इसका मतलब अब मैं अपनी पत्नी की बातें भी सुनना बंद कर दूँ?

इंटरव्यूअर: तुम्हारी इस नौकरी के लिए कोई खास योग्यता है?

कैंडिडेट: सर, मैं बिना वाई-फाई के भी घंटों मोबाइल चला सकता हूं!

इंटरव्यूअर: आउटस्टैंडिंग! कल से तुम हमारे सोशल मीडिया मैनेजर हो।

संता: भाई, एक कप चाय देना और हां, कप का हैंडल ज़रा टूटे हुए हिस्से की तरफ से पकड़ना ताकि मेरा हाथ न जले!

वेटर: अजीब आदमी हो भाई, कप ही बदल देता हूँ!

संता: पागल है क्या? नया कप देगा तो बिल भी एक्स्ट्रा जोड़ेगा!

टीचर: चिंटू, बताओ दुनिया का सबसे पुराना जीव कौन सा है?

चिंटू: ज़ीरो, सर!

टीचर: वो कैसे?

चिंटू: क्योंकि जब दुनिया बनी होगी, तब भगवान ने सबसे पहले हिसाब लगाने के लिए जीरो ही बनाया होगा!

पापा: चिंटू, तुम हमेशा सोते वक्त तकिए के नीचे किताब रखकर क्यों सोते हो?

चिंटू: पापा, कहते हैं कि किताब सिरहाने रखने से ज्ञान अपने आप दिमाग में उतर जाता है!

पापा: और पिछले इम्तिहान में जो फेल हुए हो, उसका क्या?

चिंटू: लगता है किताब थोड़ी जिद्दी थी, उतरने से मना कर दिया!

टीचर: पिंकी, ‘Hard work never fails’ का मतलब बताओ।

पिंकी: सर, इसका मतलब है कि जितनी कड़ी मेहनत करोगे, फेल होने के चांस उतने ही पक्के हो जाएंगे!

टीचर: बेटा, लगता है आज तुम्हारी भी हवा टाइट है!

पहला पड़ोसी: शर्मा जी, आपके घर से रात को बर्तन टूटने की आवाज़ें क्यों आती हैं?

शर्मा जी: अरे भाई, मेरी पत्नी जब खाना बनाती है, तो बर्तन खुद-ब-खुद डर के मारे कांपकर गिर जाते हैं!