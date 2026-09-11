Funny Jokes: भाई, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? फिर दोस्त ने दिया ऐसा गजब जवाब, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

Funny Jokes In Hindi: हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी
पहला दोस्त: भाई, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है?
दूसरा दोस्त: किसी मूर्ख को यह समझाना कि वह मूर्ख है।
पहला दोस्त: गलत! सबसे मुश्किल काम यह है कि बीवी को यह यकीन दिलाना कि तुम सचमुच शरीफ हो!
टीचर: पप्पू, अगर तुम्हें किसी सुनसान द्वीप पर भेज दिया जाए
और वहां सिर्फ एक ही किताब ले जाने की इजाज़त हो, तो तुम कौन सी किताब ले जाओगे?
पप्पू: सर, ‘द्वीप कैसे तैरें’ या ‘नाव कैसे बनाएं’ वाली किताब!
पत्नी: (नाराज़ होकर) तुम मुझे कभी अच्छे होटलों में खाना खिलाने क्यों नहीं ले जाते?
पति: अरे पगली, बाहर के खाने में मिलावट होती है… मैं तुम्हारी सेहत की फिक्र करता हूं!
डॉक्टर: आपको अपनी सेहत सुधारने के लिए रोज़ सुबह उठकर ताज़ी हवा में लंबी सैर करनी होगी।
मरीज़: डॉक्टर साहब, अगर ताज़ी हवा डिब्बे में पैक करके मिलने लगे, तो बताना… मैं घर बैठे ही ऑर्डर कर लूंगा!
इंटरव्यूअर: आपके पास इस जॉब का कोई अनुभव नहीं है, फिर भी आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं?
कैंडिडेट: सर, अनुभव तो इंसान ठोकर खाकर ही सीखता है… मैं चाहता हूं कि आपकी कंपनी भी थोड़ा सीखे!
संता: (दुकानदार से) भाई साहब, यह सेव कितने के दिए?
दुकानदार: ₹100 किलो!
संता: अरे भाई, बगल वाली दुकान पर तो ₹80 मिल रहे हैं।
दुकानदार: तो वहीं से ले लो ना!
संता: वहां जाऊं कैसे, उनकी दुकान पर तो आज ताला लगा है!
सोनू: यार, कल के पेपर के लिए मैंने रात भर जागकर पढ़ाई की है।
मोनू: वाह! फिर तो पेपर फाड़ के रख देगा?
सोनू: नहीं यार, नींद इतनी आ रही थी कि पेपर देखते ही सोते-सोते ही लुढ़क जाऊंगा!
पापा: चिंटू, इतनी कम परसेंटेज क्यों आई?
चिंटू: पापा, टीचर ने पेपर बहुत कठिन बनाया था।
पापा: तो क्या तुम सारे सवाल छोड़कर आ गए?
चिंटू: जी नहीं, मैंने तो टीचर की इज्जत बचाते हुए कॉपी बिल्कुल कोरी ही छोड़ दी, ताकि उनका मूड खराब न हो!
टीचर: पिंकी, ‘Barking dogs seldom bite’ का हिंदी मतलब बताओ।
पिंकी: जो कुत्ते ज़्यादा भौंकते हैं, वे सोते वक्त ज़्यादा खराटे लेते हैं!
टीचर: (बेहोश होते-होते) बेटा, आज के बाद स्कूल मत आना!
पहला पड़ोसी: गुप्ता जी, सुना है आपके यहां चोरी हो गई?
गुप्ता जी: हां यार, चोर सारा कीमती सामान ले गया, लेकिन एक राहत की बात रही।
पहला पड़ोसी: वो क्या?
गुप्ता जी: चोर जाते-जाते मेरी पत्नी का बनाया हुआ खाना भी साथ ले गया,
अब चैन की नींद आ रही है कि वो किसी और को परेशान करेगा!