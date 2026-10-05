Funny Jokes: प्यार और शादी में क्या फर्क है? फिर दोस्त ने दिया ऐसा गजब जवाब, सुनकर छूट जाएगी हंसी

Funny Jokes In Hindi: हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

दोस्त: भाई, प्यार और शादी में क्या फर्क है?

दूसरा: प्यार में नींद उड़ती है…

शादी में नींद तो आती है, लेकिन चैन नहीं आता!

पत्नी: सुनो, मैं कैसी लग रही हूं?

पति: बिल्कुल चांद जैसी!

पत्नी: सच में?

पति: हां, दूर से बहुत खूबसूरत… पास आते ही गड्ढे नजर आने लगते हैं!

दोस्त: भाई, तू इतना खुश क्यों है?

दूसरा: मेरी बीवी ने कहा है कि वो मेरे साथ 10 दिन के लिए मायके जा रही है।

दोस्त: फिर तो पार्टी बनती है!

दूसरा: अरे भाई, खुशी इस बात की है कि वो आज ही जा रही है!

टीचर: बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा नींद कब आती है?

छात्र: जब मोबाइल की बैटरी 2% हो और चार्जर दूसरे कमरे में हो।

पत्नी: अगर मैं खो जाऊं तो तुम क्या करोगे?

पति: अखबार में विज्ञापन दूंगा।

पत्नी: क्या लिखोगे?

पति: “जिसे मिले, अपने पास ही रखे… घर का खर्च आधा हो जाएगा।”

डॉक्टर: आपको आराम की सख्त जरूरत है। ये नींद की गोलियां ले जाइए।

मरीज: इन्हें कब खाना है?

डॉक्टर: आपको नहीं, अपनी पत्नी को खिलाना है!

दोस्त: शादी के बाद जिंदगी कैसी चल रही है?

दूसरा: Google Maps जैसी।

दोस्त: मतलब?

दूसरा: रास्ता मैं चुनता हूं, लेकिन मंजिल कोई और तय करता है!

मम्मी: बेटा, फोन छोड़ दे और पढ़ाई कर ले।

बेटा: मम्मी, फोन में भी तो बहुत ज्ञान है।

मम्मी: हां, तभी तो तेरे नंबर देखकर मुझे ज्ञान हो गया कि तू फेल होने वाला है!

पति: आज खाने में क्या बना है?

पत्नी: जो तुमने कल बनाया था।

पति: मैंने तो कल कुछ नहीं बनाया था!

पत्नी: बस… वही तो आज भी है!

बॉस: तुम रोज देर से ऑफिस क्यों आते हो?

कर्मचारी: सर, सपने में रोज प्रमोशन मिलता है… नींद खुलने में देर हो जाती है!