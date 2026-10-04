Funny Jokes: शादी के बाद आदमी की फिटनेस क्यों सुधरने लगती है? फिर दोस्त का जवाब सुनकर छूट जाएगी हंसी

Funny Jokes In Hindi: हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

पहला दोस्त: भाई, शादी के बाद आदमी की फिटनेस अचानक से क्यों सुधरने लगती है?

दूसरा दोस्त: क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अगर वो फिट नहीं रहा, तो बीवी के गुस्से के आगे भागने में सांस फूल जाएगी!

पप्पू: यार बंता, मैंने कल ही एक नया स्मार्टफोन खरीदा है और इसकी बैटरी सिर्फ दो घंटे में खत्म हो जाती है।

बंता: अरे भाई, तूने दुकानदार से वारंटी नहीं ली क्या?

पप्पू: वारंटी तो ली है, पर दुकानदार ने कहा था कि अगर फोन की बैटरी बचानी है,

तो इसे इस्तेमाल करना बंद कर दे!

पत्नी: सुनो जी, अगर मैं अचानक कभी किडनैप हो जाऊं, तो तुम फिरौती में कितने पैसे दोगे?

पति (सोचते हुए): अरे पगली, किडनैपर को पैसे देने की क्या ज़रूरत है…

मैं तो उल्टे उसे धन्यवाद दूंगा और साथ में एक कप चाय भी पिलाऊंगा!

पत्नी: (लाल-पीली होकर) अच्छा! रुक अभी तुझे बताती हूं!

मरीज़: डॉक्टर साहब, जब मैं सुबह उठता हूं, तो मुझे चक्कर आते हैं और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है।

डॉक्टर: तुम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो?

मरीज़: अपनी पत्नी के ताने सुनता हूं और फिर जल्दी से ऑफिस की बस पकड़ने दौड़ता हूं!

डॉक्टर: बस, यही मुख्य कारण है… आंखें अंधेरा नहीं छातीं,

बल्कि तुम्हारा शरीर खुद-ब-खुद शॉक एब्जॉर्ब कर रहा है!

इंटरव्यूअर: तुम्हारी इस जॉब के लिए सबसे बड़ी यूएसपी (USP) क्या है?

कैंडिडेट: सर, मैं बिना वाई-फाई के भी घंटों मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल कर सकता हूं और कभी बोर नहीं होता।

इंटरव्यूअर: आउटस्टैंडिंग! कल से तुम हमारे सोशल मीडिया ‘चीफ कंज्यूमर’ हो।

संता: भाई, एक कप चाय देना और हां, कप का हैंडल ज़रा उस तरफ रखना ताकि मेरा हाथ न जले!

वेटर: अजीब आदमी हो भाई, मैं कप ही बदल देता हूं ताकि तुम्हें आसानी हो।

संता: पागल है क्या? नया कप देगा तो वह बिल में ₹10 एक्स्ट्रा जोड़ देगा!

टीचर: चिंटू, ज़रा बोर्ड पर ‘ऑनेस्टी’ (Honesty) की स्पेलिंग लिखकर दिखाओ।

चिंटू: (घबराते हुए) सर, स्पेलिंग तो लिख दूंगा, लेकिन अगर सच में ईमानदारी की बात आ गई,

तो क्लास के आधे बच्चे फेल हो जाएंगे!

टीचर: (हंसते हुए) अच्छा, पहले तू लिख तो सही!