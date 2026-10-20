Funny Jokes: जानू, दिल को संभालो… जब प्रेमी ने ड्रेस का प्राइस टैग देख कही ऐसी बात, सुनकर खूब लगाएंगे ठहाके

Funny Jokes In Hindi: हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

प्रेमी: (मॉल में प्रेमिका के साथ) डार्लिंग, इस ड्रेस का प्राइस टैग देखकर मेरा दिल बैठ गया है!

प्रेमिका: अरे जानू, दिल को संभालो… अभी तो हमने सिर्फ कपड़ों का काउंटर देखा है,

असली बिल तो काउंटर पर जाकर पता चलेगा!

प्रेमी: पगली, हम हर रात 3 घंटे फोन पर क्या बातें करते हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आता!

प्रेमिका: सिंपल है जानू, आधे घंटे प्यार भरी बातें और ढाई घंटे इस बात पर बहस

कि तुम्हारा रिचार्ज बार-बार खत्म क्यों हो जाता है!

प्रेमी: जान, क्या शीशा कभी झूठ बोल सकता है?

प्रेमिका: बिल्कुल नहीं! शीशा हमेशा सच दिखाता है। क्यों, क्या हुआ?

प्रेमी: कुछ नहीं, बस आज सुबह जब तुमने शीशे में देखकर खुद की तारीफ की,

तो मुझे लगा कि बेचारा शीशा आज पहली बार अपनी किस्मत पर रो रहा होगा!

प्रेमी: जान, मैंने अपने नए फोन का पासवर्ड तुम्हारी जन्मतिथि (Birthday) रख दिया है।

प्रेमिका: ओहो! सच में? तुम मुझसे कितना प्यार करते हो!

प्रेमी: हां, और उसके साथ ही मैंने फोन में एक सिक्योरिटी अलार्म भी लगा दिया है ताकि कोई गलत तारीख डाले,

तो सीधा पुलिस को फोन लग जाए!

प्रेमिका: तुम्हें याद है, पिछले साल आज ही के दिन हमने कहां मुलाकात की थी और तुमने मुझसे क्या वादा किया था?

प्रेमी: (घबराते हुए) डार्लिंग, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है… मैं तो कल सुबह का नाश्ता भी भूल जाता हूं!

प्रेमिका: बहुत बढ़िया! अब अपनी जिंदगी के बाकी दिन भी जेल में बिताने की तैयारी कर लो!

प्रेमी: जान, इस बार मेरे सेमेस्टर के एग्जाम बहुत अच्छे हुए हैं, लगता है मैं क्लास में टॉप कर जाऊंगा।

प्रेमिका: वाह! अगर तुम सच में पास हो गए, तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक शानदार पार्टी दूंगी।

प्रेमी: और अगर फेल हो गया, तो?

प्रेमिका: तो समझ लेना कि हमारी प्रेम कहानी का हैप्पी एंडिंग वाला चैप्टर यहीं फाड़कर फेंक दिया गया है!

बाहर झमाझम बारिश हो रही थी।

प्रेमी: जान, इस रोमांटिक मौसम में खिड़की के पास बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए पुरानी यादें ताज़ा करते हैं।

प्रेमिका: पुरानी यादें बाद में ताज़ा करना, पहले जाकर किचन से गरमा-गरम पकौड़े और अदरक वाली चाय लेकर आओ,

वरना यह रोमांटिक मौसम तुरंत भूतिया फिल्म में बदल जाएगा!