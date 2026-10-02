Funny Jokes: भाई, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? फिर दोस्त ने दिया ऐसा गजब जवाब, सुनकर छूट जाएगी हंसी

Funny Jokes In Hindi: हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

पहला दोस्त: भाई, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है?

दूसरा दोस्त: किसी मूर्ख को यह समझाना कि वह मूर्ख है।

पहला दोस्त: गलत! सबसे मुश्किल काम यह है कि बीवी को यह यकीन दिलाना कि तुम सचमुच शरीफ हो और घर जल्दी आ रहे हो!

टीचर: पप्पू, अगर तुम्हें अंग्रेजी में किसी से पूछना हो कि ‘आप क्या कर रहे हैं?’, तो क्या कहोगे?

पप्पू: सर, मैं सीधे पूछूंगा- ‘What are you doing?’

टीचर: बहुत बढ़िया! और अगर वही आदमी चुपचाप बैठा हो, तब क्या कहोगे?

पप्पू: सर, तब पूछूंगा- ‘Are you sleeping or just pretending to be smart?’

पत्नी: सुनो जी, इस महीने हमें घर का बजट थोड़ा टाइट रखना होगा, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं।

पति: बिल्कुल ठीक कह रही हो! आज से मैं अपने ऑफिस की कैंटीन में चाय पीना बंद कर रहा हूं।

पत्नी: वाह! सच में? तुम इतनी बचत करोगे?

पति: नहीं, बचत तो नहीं होगी, पर कम से कम तुम्हारी डांट से तो बच जाऊंगा!

डॉक्टर: संता जी, आपकी रिपोर्ट आ गई है। आपको हफ्ते में कम से कम चार दिन जिम जाना होगा और भारी वजन उठाना होगा।

संता: डॉक्टर साहब, जिम जाने की क्या ज़रूरत है? मैं रोज़ अपनी पत्नी के सारे ताने और पुरानी बातें बिना रोए सुन लेता हूं,

इससे बड़ा वजन और सहनशक्ति की ट्रेनिंग और क्या होगी!

इंटरव्यूअर: आपके पास इस नौकरी का कोई अनुभव नहीं है, फिर भी आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं?

कैंडिडेट: सर, अनुभव तो इंसान ठोकर खाकर सीखता है…

मैं चाहता हूं कि मेरी गलतियों से आपकी कंपनी भी थोड़ा नया अनुभव हासिल करे!

ग्राहक: भाई साहब, यह सेव कितने रुपए किलो दिए?

दुकानदार: ₹120 किलो!

ग्राहक: अरे भाई, बगल वाली दुकान पर तो ₹100 किलो मिल रहे हैं।

दुकानदार: तो वहीं से ले लो ना!

ग्राहक: समस्या यह है कि वहां आज ताला लगा है, वरना मैं तुमसे क्यों पूछता!

सोनू: यार, कल के पेपर के लिए मैंने रात भर जागकर पूरी किताब रट डाली है।

मोनू: वाह! फिर तो पेपर फाड़ के रख देगा?

सोनू: नहीं यार, नींद इतनी आ रही थी कि पेपर देखते ही सोते-सोते ही लुढ़क जाने की पूरी तैयारी है!

पापा: चिंटू, इस बार तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड में इतने कम नंबर क्यों आए?

पापा: क्या टीचर ने पेपर बहुत कठिन बनाया था?

चिंटू: जी नहीं पापा, मैंने तो टीचर की इज्जत बचाने के लिए कॉपी बिल्कुल कोरी ही छोड़ दी, ताकि उनका मूड खराब न हो!

टीचर: पिंकी, ‘A rolling stone gathers no moss’ का हिंदी मतलब बताओ।

पिंकी: सर, जो पत्थर लुढ़कता रहता है, उस पर काई नहीं जमती, यानी वह हमेशा साफ-सुथरा रहता है!

टीचर: (बेहोश होते-होते) बेटा, आज के बाद अंग्रेजी की क्लास में मत आना!

पहला पड़ोसी: गुप्ता जी, सुना है कल रात आपके यहां चोर घुस आए थे?

गुप्ता जी: हां यार, चोर सारा कीमती सामान और नकदी ले गया, लेकिन एक राहत की बात रही।

पहला पड़ोसी: वो क्या?

गुप्ता जी: चोर जाते-जाते मेरी पत्नी का बनाया हुआ खाना भी साथ ले गया,

अब चैन की नींद आ रही है कि वो किसी और को परेशान करेगा!