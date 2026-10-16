Funny Jokes: दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस चीज़ से होता है? फिर दोस्त ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर नहीं रुकेगी हंसी

Funny Jokes In Hindi: आजकल जैसी हमारी दिनचर्या है, उसमें तनाव होना आम हो गया है. किसी पर काम करने का तनाव है तो किसी पर कराने का. हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

पहला दोस्त: भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस चीज़ से होता है?

दूसरा दोस्त: जब बीवी पूछे- ‘बताओ आज मैंने क्या नया बदला है?’

और तुम्हें समझ ही न आए कि उसने बाल कटवाए हैं या नया चश्मा बनवाया है!

मरीज़: डॉक्टर साहब, जब भी मैं चाय पीता हूं, मेरी आंख में तेज चुभन होती है।

डॉक्टर: चाय पीते वक्त कप से चम्मच बाहर निकाल लिया करो, वरना आंख में तो चुभेगी ही!

पत्नी: (गुस्से में) सुनो जी, अगर कल को मैं अचानक गायब हो जाऊं, तो तुम मुझे सबसे पहले कहां ढूंढोगे?

पति: अरे पगली, पुलिस स्टेशन जाने से पहले मैं सीधा टीवी के रिमोट के पास देखूंगा,

क्योंकि दुनिया की हर खोई हुई चीज़ हमेशा वहीं आसपास मिलती है!

टीचर: चिंटू, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे?

चिंटू: सर, कल हमारे घर में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ!

टीचर: कैसा चमत्कार?

चिंटू: पापा ने मम्मी के सामने अपनी गलती मान ली थी, और यह नज़ारा इतना दुर्लभ था कि मैं उसे मिस नहीं करना चाहता था!

इंटरव्यूअर: मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसमें करोड़ों रुपये हैं, तो आप सबसे पहले क्या खरीदेंगे?

उम्मीदवार: सर, सबसे पहले मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर खरीदूँगा जो बैंक के मैनेजर को यह बात कभी पता न चलने दे कि खाता मेरा है!

संता: भाई, एक प्लेट समोसा देना और हां, ज़रा चटनी थोड़ी ज़्यादा डालना!

दुकानदार: ठीक है, पर चटनी के ₹10 एक्स्ट्रा लगेंगे।

संता: अरे भाई, समोसे के साथ चटनी तो फ्री होती है ना?

दुकानदार: फ्री समोसे के साथ होती है, अलग से चटनी मांगोगे तो पैसे लगेंगे।

संता: अच्छा ठीक है, तब एक काम कर… तू मुझे सिर्फ चटनी दे दे, समोसा मैं घर से ले आता हूं!

बेटा: पापा, क्या भगवान हमारी हर दुआ सुनते हैं?

पापा: हां बेटा, बिल्कुल सुनते हैं।

बेटा: तो फिर कल मैंने भगवान से एक नई साइकिल मांगी थी, उन्होंने मुझे क्यों नहीं दी?

पापा: बेटा, भगवान ने तुम्हारी दुआ सुन ली है, और उनका जवाब ‘ना’ है!

टीचर: पिंकी, ‘Barking dogs seldom bite’ का हिंदी मतलब बताओ।

पिंकी: सर, इसका मतलब है कि ‘जो कुत्ते भौंकते हैं, वे कभी काटते नहीं हैं…

इसलिए जब कोई कुत्ता भौंके, तो उसके सामने आराम से सेल्फी लो!’

टीचर: (सिर पकड़ते हुए) बेटा, तुम क्लास से बाहर जाकर सीधे ज़ूम क्लास ज्वाइन करो!

पहला पड़ोसी: शर्मा जी, सुना है आपने कल रात अपने घर में चोर पकड़ लिया था?

शर्मा जी: हां भाई, पकड़ा तो था, पर सुबह होते ही मैंने उसे खुद ही जाने दिया।

पहला पड़ोसी: क्यों भाई, पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया?

शर्मा जी: क्योंकि जब चोर ने मेरे घर का खाली बजट देखा,

तो वो रोने लगा और मुझे ही ₹500 उधार दे गया, अब दिल गवाही नहीं मान रहा था!

प्रेमी: जान, अगर मैं किसी दिन चांद पर चला जाऊं, तो क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी?

प्रेमिका: बिल्कुल करूंगी! पर शर्त यह है कि जाने से पहले तुम अपने सारे ऑनलाइन शॉपिंग अकाउंट्स का पासवर्ड मुझे बता कर जाओगे!