Joke of the Day: मंदिर में पुरुष ही पुजारी क्यों होते हैं? पप्पू के सवाल पर भोलू ने दिया ऐसा जबाव, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

Funny Jokes In Hindi: आजकल जैसी हमारी दिनचर्या है, उसमें तनाव होना आम हो गया है. किसी पर काम करने का तनाव है तो किसी पर कराने का. हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

पप्पू- क्या तुमको पता है कि मंदिर में पुरुष ही पुजारी क्यों होते हैं?

भोलू- नहीं यार तुम ही बता दो.

गप्पू- मुझे पता है मैं बताता हूं.

भोलू- ताकि, लोग सिर्फ भगवान पर ध्यान दे सकें.

चिंटू- यह तो अच्छा है कि ‘ईसीजी’ मसीन सिर्फ ये बताती है कि दिल कैसे धड़कता है.

मिंटू- (हैरानी से) पर क्यों?

चिंटू- अगर यह बता देती कि किसके लिए धड़कता है तो अब तक न जाने कितनों के हाथ-पैर टूट गए होते…

शराब पीकर गिरते-पड़ते घर पहुंचे पति से पत्नी की नोकझोंक-

पत्नी- जो आदमी शराब पीकर घर आए मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं.

पति- जिसको रोज शराब पीने को मिल जाए उसे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत ही नहीं है…

बॉस ने जोक सुनाया तो पूरी टीम हंसने लगी, बस एक लड़का नहीं हंसा…

बॉस ने पूछा- क्या तुम्हें मेरा जोक समझ नहीं आया?

लड़का- सर, मेरा सलेक्शन दूसरी कंपनी में हो गया है…

रमेश अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा था. जैसे ही वो आई, उसने नाक बंद कर ली.

गर्लफ्रेंड- “अरे नाक क्यों बंद कर रहे हो?”

रमेश- “हवा के झोंके के साथ तेरी खुशबू भी आयी…मैं समझ गया की तू आज फिर नहीं नहायी!”

रमेश का एक दांत टूट चुका है!

शिक्षक- बताओ बच्चे, बिजली कहां से आती है?

पप्पू- सर, पड़ोस के घर से.

शिक्षक- वो कैसे?

पप्पू- क्योंकि रोज पापा कहते हैं “पड़ोसियों की वजह से बिल ज़्यादा आता है.”

गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड फेसबुक पर चैट कर रहे थे.

गर्लफ्रेंड- “मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि ये बाबाजी का ठुल्लू क्या है?”

बॉयफ्रेंड- “तुमने मुझसे अपने बर्थडे पर एक रिंग मांगी थी! तो तुम्हें क्या मिला था?”

गर्लफ्रेंड- “कुछ नहीं!”

बॉयफ्रेंड- “यही होता बाबाजी का ठुल्लू!”

परसों चोर एक लड़की का मोबाइल चुरा कर ले गया

कल इज्जत के साथ मोबाइल घर पर वापस कर गया

और बोला- बहन दो दिन से तेरे सारे बाबू भूखे हैं

जाकर पहले उनको थाना खिला दे…

टीचर- गोलू आप कॉलेज क्यों आते हो?

गोलू- सर जी, विद्या के लिए.

टीचर- तो क्लास में सो क्यों रहे हो?

गोलू- क्योंकि, आज विद्या नहीं आई है.