Funny Jokes: पत्नी को चुप कराने की दवा लेने मेडिकल स्टोर पहुंचा पति, फिर केमिस्ट ने दिया ऐसा जबाव, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

Funny Jokes In Hindi: आजकल जैसी हमारी दिनचर्या है, उसमें तनाव होना आम हो गया है. किसी पर काम करने का तनाव है तो किसी पर कराने का. हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

रविवार को एक पति गुस्से में मेडिकल स्टोर पर गया.

पति केमिस्ट से- भाई मेरी बीवी सारा दिन चूं चपड़ करती रहती है.

केमिस्ट- तो इसमें मैं क्या करूं?

पति- भाई कोई ऐसी दवा दे दो, जिससे उसकी चूं चपड़ बंद हो जाए..

केमिस्ट- भाई, ऐसी कोई दवा होती तो मैं रविवार को दुकान खोलकर क्यों बैठता…

रमेश अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा था. जैसे ही वो आई, उसने नाक बंद कर ली.

गर्लफ्रेंड- “अरे नाक क्यों बंद कर रहे हो?”

रमेश- “हवा के झोंके के साथ तेरी खुशबू भी आयी…मैं समझ गया की तू आज फिर नहीं नहायी!”

रमेश का एक दांत टूट चुका है!

पत्नी- सुनिए जी, जब मैं गाना गाती हूं तो आप बाहर क्यों चले जाते हो?

पति- क्योंकि मुझे ताज़ी हवा की जरूरत होती है.

पत्नी- अच्छा… तो खिड़की खोल लो न!

पति- अरे, पर लोग समझेंगे कि कोई चिल्लाकर मदद मांग रहा है!

टीटू- भाई, बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता.

सीटू- हां, तो खर्चा देना बंद कर दे.

टीटू- लेकिन फिर मेकअप के बिना बीवी बर्दाश्त नहीं होती…

लड़की रोती हुए लड़के के पास आई और बोली-

मैं तुम्हारे प्यार में लुट गई, बदनाम हो गई, बर्बाद हो गई…

लड़का- तो मैं तुम्हारे प्यार में कौन सा आईएएस बन गया

बेच तो समोसे ही रहा हूं…

सोनू- छोटी हाइट की लड़कियों को बड़ा फायदा होता है.

मोनू- वो कैसे

सोनू- बड़े होने के बाद भी रिश्तेदार पैसे देकर जाते हैं. कहते हैं ले बेटी कुरकुरे खा लेना…

एक ताऊ मरने वाला था

घर वालों ने कहा

अब तो भगवान का नाम ले लो

ताऊ बोला- अब क्या नाम लेना

10-15 मिनट बाद तो

आमना-सामना हो ही जाएगा…

रामू एक पराई स्त्री से टकरा गया

वो बोली- देखकर नहीं चल सकते क्या

मैंने भी बोल दिया

मैं पराई स्त्री को नहीं देखता…

परसों चोर एक लड़की का मोबाइल चुरा कर ले गया

कल इज्जत के साथ मोबाइल घर पर वापस कर गया

और बोला- बहन दो दिन से तेरे सारे बाबू भूखे हैं

जाकर पहले उनको थाना खिला दे…