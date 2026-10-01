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Joke of the Day: मेरी शादी है… गांव जाने के लिए सेठ जी छुट्टी दे दो, नौकर-मालिक की बातचीत सुन हो जाएंगे लोटपोट

Funny Jokes In Hindi: मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

By: Lalit Kumar | Published: October 1, 2026 6:21:01 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Funny Jokes In Hindi: आजकल जैसी हमारी दिनचर्या है, उसमें तनाव होना आम हो गया है. किसी पर काम करने का तनाव है तो किसी पर कराने का. हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

नौकर- सेठ जी छुट्टी दे दो, गांव जाना है.
सेठ जी- …पर क्यों जाना है गांव?
नौकर- गांव में मेरी शादी है इसलिए.
सेठ जी- …तो छुट्टी कितने दिनों की चाहिए?
नौकर- सेठ जी, ये तो बहू का चेहरा देखने के बाद ही तय कर पाऊंगा…

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पत्नी- सुनिए, शादी पर आपकी दी अंगूठी कहीं खो गई?
पति- मेरे कोट की जेब से भी 500 रुपये चोरी हो गए…
पत्नी- (मुंह बनाते हुए) ये दोगुना नुकसान हो गया.
पति- कोई बात नहीं, तुम्हारी अंगूठी मुझे मिल गई है.
पत्नी- (हैरानी से) सच्ची… पर कहां मिली?
पति- उसी जेब से जहां से मेरे 500 रुपये गायब हुए…

शिक्षक- बताओ बच्चे, बिजली कहां से आती है?
पप्पू- सर, पड़ोस के घर से.
शिक्षक- वो कैसे?
पप्पू- क्योंकि रोज पापा कहते हैं “पड़ोसियों की वजह से बिल ज़्यादा आता है.”

एक दिन रज़िया ने 8 साल के बच्चे को सिगरेट पीते हुए देखा.
पिंकी बच्चे से- “क्या तुम्हारे पैरेंट्स को मालूम है कि तुम सिगरेट पीते हो?”
बच्चा धुआं छोड़ते हुए- “मोहतरमा, क्या आपके शौहर को मालूम है कि आप एक गैर मर्द से बातें कर रही हैं!”

संता का ब्रेकअप हुआ, फिर उसकी शादी होने वाली थी. पर गर्लफ्रेंड की चैट डिलीट नहीं की.
बंता ने शादी से पहले बोला- “पुरानी चैट संभाल कर रखने का कोई फायदा नहीं है.”
संता- “यार मैं उसे भूला नहीं, इसलिए रखी है.”
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लड़की रोती हुए लड़के के पास आई और बोली-
मैं तुम्हारे प्यार में लुट गई, बदनाम हो गई, बर्बाद हो गई…
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पप्पू बोला- कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें…
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यहां Tik Tok की शूटिंग हो रही है…तेरी प्रेम कहानी की नहीं…

एक ताऊ मरने वाला था
घर वालों ने कहा
अब तो भगवान का नाम ले लो
ताऊ बोला- अब क्या नाम लेना
10-15 मिनट बाद तो
आमना-सामना हो ही जाएगा…

Tags: funny jokesfunny storylifestyle
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