Joke of the Day: मैं तुम्हारे प्यार में लुट गई, बदनाम हो गई, बर्बाद हो गई…, लड़की के बोलने पर लड़के का सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

Funny Jokes In Hindi: आजकल जैसी हमारी दिनचर्या है, उसमें तनाव होना आम हो गया है. किसी पर काम करने का तनाव है तो किसी पर कराने का. हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रोक पाएंगे हंसी

लड़की रोती हुए लड़के के पास आई और बोली-

मैं तुम्हारे प्यार में लुट गई, बदनाम हो गई, बर्बाद हो गई…

लड़का- तो मैं तुम्हारे प्यार में कौन सा आईएएस बन गया

बेच तो समोसे ही रहा हूं…

बॉस ने जोक सुनाया तो पूरी टीम हंसने लगी, बस एक लड़का नहीं हंसा…

बॉस ने पूछा- क्या तुम्हें मेरा जोक समझ नहीं आया?

लड़का- सर, मेरा सलेक्शन दूसरी कंपनी में हो गया है…

जज- घर में मालिक के रहते हुए तुमने चोरी कैसे की?

गोलू- जज साहब आपकी अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है.

फिर आप ये सब सीख कर क्या करोगे…?

रमेश अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा था. जैसे ही वो आई, उसने नाक बंद कर ली.

गर्लफ्रेंड- “अरे नाक क्यों बंद कर रहे हो?”

रमेश- “हवा के झोंके के साथ तेरी खुशबू भी आयी…मैं समझ गया की तू आज फिर नहीं नहायी!”

रमेश का एक दांत टूट चुका है!

पत्नी- सुनिए जी, जब मैं गाना गाती हूं तो आप बाहर क्यों चले जाते हो?

पति- क्योंकि मुझे ताज़ी हवा की जरूरत होती है.

पत्नी- अच्छा… तो खिड़की खोल लो न!

पति- अरे, पर लोग समझेंगे कि कोई चिल्लाकर मदद मांग रहा है!

शिक्षक- बताओ बच्चे, बिजली कहां से आती है?

पप्पू- सर, पड़ोस के घर से.

शिक्षक- वो कैसे?

पप्पू- क्योंकि रोज पापा कहते हैं “पड़ोसियों की वजह से बिल ज़्यादा आता है.”

टीटू- भाई, बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता.

सीटू- हां, तो खर्चा देना बंद कर दे.

टीटू- लेकिन फिर मेकअप के बिना बीवी बर्दाश्त नहीं होती…

एक खूबसूरत लड़की को सड़क पर तड़पता देख.

पप्पू बोला- कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें…

दूर खड़ी लड़की की सहेली बोली- अरे ओ.

यहां Tik Tok की शूटिंग हो रही है…तेरी प्रेम कहानी की नहीं…

लड़की दुकानदार से- आटा दे दीजिए भाइया.

दुकानदार- हमारे पास पतंजलि का है बेटा.

लड़की- मुझे तो आशीर्वाद चाहिए था.

दुकानदार- सदा सुखी रहो बेटा…

टीचर- बच्चों को ज्ञान का पाठ पढ़ाते हुए…

बताओ क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए?

गोलू- सर, पता नहीं परीक्षा में किसके पीछे बैठना पड़ जाए…

पत्नी ने अंग्रेजी की किताब पढ़ते हुए पति से पूछा

ये complete और finish में क्या अंतर है?

पति- जैसे मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी लाइफ हो गई Complete

और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ हो गई Finish

डॉक्टर- आपका बेटा पागल कैसे हो गया?

पिता- साहब! वो पहले जनरल बोगी में सफर करता था.

डॉक्टर- तो इससे पागलपन कैसे?

पिता- लोग बोलते थे थोड़ा खिसको, थोड़ा खिसको.. तभी से ये खिसक गया…