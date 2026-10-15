Joke of the Day: घर में मालिक के रहते हुए तुमने चोरी कैसे की?  नौकर ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर पकड़ लेंगे मात्था

Funny Jokes In Hindi: आजकल जैसी हमारी दिनचर्या है, उसमें तनाव होना आम हो गया है. किसी पर काम करने का तनाव है तो किसी पर कराने का. हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

जज- घर में मालिक के रहते हुए तुमने चोरी कैसे की?

गोलू- जज साहब आपकी अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है.

फिर आप ये सब सीख कर क्या करोगे…?

रमेश अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा था. जैसे ही वो आई, उसने नाक बंद कर ली.

गर्लफ्रेंड- “अरे नाक क्यों बंद कर रहे हो?”

रमेश- “हवा के झोंके के साथ तेरी खुशबू भी आयी…मैं समझ गया की तू आज फिर नहीं नहायी!”

रमेश का एक दांत टूट चुका है!

पत्नी ने अंग्रेजी की किताब पढ़ते हुए पति से पूछा

ये complete और finish में क्या अंतर है?

पति- जैसे मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी लाइफ हो गई Complete

और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ हो गई Finish

डॉक्टर- आपका बेटा पागल कैसे हो गया?

पिता- साहब! वो पहले जनरल बोगी में सफर करता था.

डॉक्टर- तो इससे पागलपन कैसे?

पिता- लोग बोलते थे थोड़ा खिसको, थोड़ा खिसको.. तभी से ये खिसक गया…

रामू एक पराई स्त्री से टकरा गया

वो बोली- देखकर नहीं चल सकते क्या

मैंने भी बोल दिया

मैं पराई स्त्री को नहीं देखता…

परसों चोर एक लड़की का मोबाइल चुरा कर ले गया

कल इज्जत के साथ मोबाइल घर पर वापस कर गया

और बोला- बहन दो दिन से तेरे सारे बाबू भूखे हैं

जाकर पहले उनको थाना खिला दे…

एक रात अंग्रेजों के फौजी कैंप में

अंग्रेज फौजियों को मच्छर काट रहे थे।

एक फौजी ने सारी लाइट बंद कर दी

तभी रूम में जुगनू आ गया ।

अंग्रेज- ओ माय गॉड, इंडिया का मच्छर इतना एडवांस है, साला टॉर्च लेकर ढूंढ रहा है…

टीचर- तुम पढ़ाई में बहुत कमजोर हो बेटे, मैं तुम्हारी उम्र में मैथ्स के कठिन से कठिन सवाल हल कर लेता था

चिंटू- सर आपको अच्छे टीचर मिल गए होंगे इसलिए….

फिर शिक्षक ने दे दनादन…

टीचर- गोलू तुम कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहे थे कहां थे ?

भोलू- सर, मुझे बर्ड फ्लू हो गया था.

टीचर- इंसानों में बर्ड फ्लू कहां होता है?

भोलू- सर, आपने मुझे इंसान समझा ही कहां है! रोज तो मुर्गा बनाते हो…