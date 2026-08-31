Funny Jokes: चिंटू, तुम हमेशा क्लास में लेट क्यों आते हो? टीचर के पूछने पर मिला ऐसा जबाव, सुनकर ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes In Hindi: आजकल जैसी हमारी दिनचर्या है, उसमें तनाव होना आम हो गया है. किसी पर काम करने का तनाव है तो किसी पर कराने का. हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

टीचर: चिंटू, तुम हमेशा क्लास में लेट क्यों आते हो?

चिंटू: सर, रास्ते में एक बोर्ड लगा है “आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलें!” मैं तो बस नियम का पालन कर रहा था!

दुकानदार: साहब, यह कोट ₹5,000 का है, लेकिन आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट करके ₹4,000 का लगा दूंगा।

ग्राहक: ठीक है, फिर ₹1,000 वाला कोट दिखा दो, उस पर डिस्काउंट लगाकर मुझे मुफ़्त में दे देना!

टीचर: पप्पू, अगर तुम्हारी एक जेब से ₹100 और दूसरी जेब से ₹500 निकलें, तो इसका क्या मतलब हुआ?

पप्पू: सर, इसका मतलब हुआ कि मैंने गलती से किसी और की पैंट पहन ली है!

पत्नी: अजी सुनते हो, दुनिया का सबसे बड़ा सिरदर्द क्या है?

पति: (प्यार से देखते हुए) तुम ही बता दो, मैं तो तुम्हें कभी सिरदर्द कहता ही नहीं!

मरीज़: डॉक्टर साहब, पहली बार दिखाने की फीस ₹500 और दूसरी बार की ₹200 क्यों है?

डॉक्टर: क्योंकि दूसरी बार मुझे आपकी बीमारी पहले से पता होती है!

मरीज़: (अंदर जाते ही) डॉक्टर साहब, मेरी बीमारी वही पुरानी वाली ही है, ₹200 लीजिये!

इंटरव्यूअर: अगर हम आपको इस नौकरी पर रख लें, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे?

पप्पू: सर, सबसे पहले तो मैं यह देखने जाऊंगा कि रिसेप्शन पर चाय कौन सबसे बढ़िया बनाता है!

दोस्त: यार, सुबह का अलार्म बजते ही तू क्या करता है?

सोनू: मैं अलार्म को ‘स्नूज़’ करके उससे कहता हूं- तूने अपना काम कर दिया, अब मुझे मेरा काम करने दे!

बंता: यार, चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे में हाथ मत डालना!

संता: क्यों भाई? क्या हाथ काट लेगा?

बंता: अरे नहीं, बोर्ड पर लिखा है- “जानवरों को बाहरी खाना देना सख्त मना है!”

पति: तुमने कपड़े तो मंगवा लिए, पर ये तुम्हें पूरे ही नहीं आ रहे!

पत्नी: अरे जी, ये तो ‘फ़िटनेस गोल’ है! अब इन कपड़ों में आने के लिए मुझे नया डाइट प्लान शुरू करना पड़ेगा!

पहला पड़ोसी: शर्मा जी, आपका बेटा दिन-रात मोबाइल में क्या देखता रहता है?

शर्मा जी: यार, वो अपने उज्ज्वल भविष्य की तलाश कर रहा है… बस टॉर्च मोबाइल की स्क्रीन से जला रखी है!