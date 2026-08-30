Funny Jokes: चिंटू, तुम क्लास में सो क्यों रहे हो? टीचर के पूछने पर मिला ऐसा जबाव, सुनकर खूब ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes In Hindi: आजकल जैसी हमारी दिनचर्या है, उसमें तनाव होना आम हो गया है. किसी पर काम करने का तनाव है तो किसी पर कराने का. हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

टीचर: चिंटू, तुम क्लास में सो क्यों रहे हो?

चिंटू: सर, आपकी आवाज़ इतनी मीठी है कि नींद आ जाती है!

टीचर: तो फिर जाग क्यों गए?

चिंटू: वो अचानक आपकी डांट से मिठास कम हो गई!

टीचर: पप्पू, बताओ 100 साल पुराने पेड़ और 1 साल पुराने पेड़ में क्या फर्क होता है?

पप्पू: सर, 99 साल का फर्क होता है!

पत्नी: अजी सुनते हो, डॉक्टर ने मुझे 6 महीने पूरी तरह आराम करने को कहा है, हम कहां जाएं?

पति: मायके! उससे बेहतर आराम की जगह और कोई नहीं हो सकती।

मरीज़: डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मैं कोई चश्मा बन गया हूं!

डॉक्टर: अरे, ऐसा सोचने की वजह?

मरीज़: लोग जब भी मुझे देखते हैं, अपनी नाक पर चढ़ा लेते हैं!

दोस्त: ‘Silence’ का मतलब क्या होता है?

संता: शांति।

दोस्त: तो फिर ‘Keep Silence’ का मतलब?

संता: ‘शांति को अपने पास रखो!’

इंटरव्यूअर: क्या आप दबाव में काम कर सकते हैं?

उम्मीदवार: सर, मैंने तो कुकर के अंदर भी चावल पकते देखे हैं, दबाव से मुझे कोई डर नहीं लगता!

मोनू: यार, मैं रोज़ 10 रुपये बचाने के लिए बस के पीछे दौड़कर घर जाता हूं!

सोनू: अरे बेवकूफ़, ऑटो के पीछे दौड़ता तो 100 रुपये बचते!

चिंटू: मम्मी, क्या भगवान भी खाना खाते हैं?

मम्मी: नहीं बेटा, भगवान तो सिर्फ़ हमारी प्रार्थना सुनते हैं।

चिंटू: तभी मैं सोचूं कि मंदिर में रखे लड्डू हमेशा पापा ही क्यों खा जाते हैं!

सेठ: (भिखारी से) भाग यहां से! सुबह-सुबह ही मांगने आ जाते हो!

भिखारी: सेठ जी, ₹5 दे दो, चाय पीनी है।

सेठ: चाय बाद में पीना, पहले यह बताओ सुबह-सुबह पैसे मांगने का क्या लॉजिक है?

भिखारी: सेठ जी, ‘अर्ली बर्ड गेट्स द वॉर्म’ (जल्दी उठने वाले को ही फल मिलता है)!

पत्नी: अगर मैं पानी में गिर जाऊं तो तुम क्या करोगे?

पति: मैं गोताखोर को बुलाऊंगा।

पत्नी: और अगर गोताखोर आने में देर कर दे तो?

पति: तो मैं तुम्हें याद करके रोऊंगा, और क्या!