Joke of the Day: अगर मैं खो जाऊं तो तुम क्या करोगे? फिर पति ने दिया ऐसा जबाव, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

Funny Jokes In Hindi: आजकल जैसी हमारी दिनचर्या है, उसमें तनाव होना आम हो गया है. किसी पर काम करने का तनाव है तो किसी पर कराने का. हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

पत्नी: अगर मैं खो जाऊं तो तुम क्या करोगे?

पति: मैं पेपर में इश्तहार दूंगा।

पत्नी: उसमें क्या लिखवाओगे?

पति: ‘जो भी इसे ढूंढ़कर लाएगा, उसे उचित इनाम दिया जाएगा… और कोई गारंटी नहीं ली जाएगी!’

मरीज़: डॉक्टर साहब, मुझे एक बहुत अजीब बीमारी हो गई है!

डॉक्टर: क्या होता है?

मरीज़: जब भी मैं किसी से बात करता हूं, तो मुझे वो इंसान दिखाई ही नहीं देता!

डॉक्टर: ऐसा कब से हो रहा है?

मरीज़: जब से फ़ोन का आविष्कार हुआ है!

टीचर: संता, ‘अंधों में काना राजा’ मुहावरे का अर्थ बताओ?

संता: सर, जहां सब बिना चश्मे के घूम रहे हों, वहां धूप का चश्मा पहनने वाला बंदा ही राजा होता है!

पापा: पप्पू, तेरा रिज़ल्ट कैसा रहा?

पप्पू: पापा, गणित में 90 आए हैं!

पापा: और अंग्रेज़ी में?

पप्पू: अंग्रेज़ी वाले सर तो कह रहे थे ‘Very Good’…

पर नीचे ‘Fail’ लिखकर पता नहीं क्या जता रहे थे!

शादी का अनुभव

दोस्त: यार, शादी के बाद ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है?

दूसरा दोस्त: बस इतना ही कि पहले मैं खुद तय करता था कि मुझे क्या खाना है,

और अब मुझे तय करके बताया जाता है कि मुझे क्या खाना है!

बॉस: आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है?

कैंडिडेट: मैं बहुत सीधा हूं, कोई भी मुझे आसानी से बेवकूफ़ बना देता है।

बॉस: वाह! आप तो बहुत ईमानदार हैं, आपको नौकरी दी जाती है।

कैंडिडेट: देखा! कहा था ना मैंने!

मोनू: यार, मेरा मोबाइल बहुत हैंग हो रहा है!

पप्पू: एक काम कर, उसे फ्रिज में रख दे।

मोनू: उससे क्या होगा?

पप्पू: अरे, ‘फ़्रीज़’ (Freeze) होने से कम से कम हिलना-डुलना तो बंद कर देगा!

डॉक्टर: आपको हर रोज़ 5 किलोमीटर चलना चाहिए, इससे स्वास्थ्य एकदम ठीक रहेगा।

मरीज़: डॉक्टर साहब, 1 साल बाद मैं घर से 1800 किलोमीटर दूर पहुंच जाऊंगा, फिर वापस कैसे आऊंगा?

थानेदार: तुमने चोर को भागने क्यों दिया?

सिपाही: साहब, उसने धमकी दी थी कि अगर पीछा किया तो वो मेरे पर्स से पैसे चुरा लेगा!

थानेदार: तो तुमने पीछा छोड़ दिया?

सिपाही: साहब, पर्स में मेरी पूरी महीने की सैलरी थी!

पड़ोसी: गुप्ता जी, आप इतनी रात को झाड़ू क्यों लगा रहे हैं?

गुप्ता जी: यार, बीवी ने कहा था कि ‘घर में सुख-शांति चाहिए तो थोड़ा काम कर लिया करो’…

अब शांति के चक्कर में नींद त्याग दी है!