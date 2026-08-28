Funny Jokes: दुनिया में सबसे ज्यादा नींद किसे आती है? टीचर के पूछने पर छात्र ने दिया ऐसा जबाव, सुनकर ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes In Hindi: आजकल जैसी हमारी दिनचर्या है, उसमें तनाव होना आम हो गया है. किसी पर काम करने का तनाव है तो किसी पर कराने का. हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर खूब लगाएंगे ठहाके

पत्नी: सुनो, मैं कैसी लग रही हूं?

पति: बिल्कुल चांद जैसी!

पत्नी: सच में?

पति: हां, रोज़ रात को निकलती हो और मेरा चैन ले जाती हो!

टीचर: बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा नींद किसे आती है?

छात्र: मोबाइल को!

टीचर: वो कैसे?

छात्र: जैसे ही पढ़ने बैठो, उसकी बैटरी खत्म होने लगती है!

दोस्त: भाई, तू जिम क्यों नहीं जाता?

दूसरा: जाता हूं।

दोस्त: कब?

दूसरा: जब जिम के सामने से गुजरता हूं।

मम्मी: बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है?

बेटा: मम्मी, बिल्कुल व्हाट्सऐप जैसी।

मम्मी: मतलब?

बेटा: मैसेज बहुत हैं, जवाब एक भी नहीं!

डॉक्टर: आपको आराम की जरूरत है। ये नींद की गोली ले लीजिए।

मरीज: डॉक्टर साहब, इसे मैं कब लूं?

डॉक्टर: आप नहीं, अपनी पत्नी को दे देना!

पापा: बेटा, रिजल्ट कैसा आया?

बेटा: पापा, प्रिंसिपल ने कहा है कि एक साल और स्कूल में रहकर अनुभव बढ़ाओ।

पापा: मतलब फेल?

बेटा: नहीं पापा, एक्सटेंशन मिला है!

पत्नी: अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे?

पति: मैं भी मर जाऊंगा।

पत्नी: प्यार करते हो मुझसे?

पति: नहीं, इतनी महंगी दूसरी शादी कौन करेगा!

दोस्त: तेरी शादी कैसी चल रही है?

दूसरा: बिल्कुल सरकारी नौकरी जैसी।

दोस्त: मतलब?

दूसरा: काम कम, जिम्मेदारी ज्यादा और छुट्टी की कोई गारंटी नहीं!

बच्चा: पापा, मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो बहुत तेज चलती है।

पापा: क्या चाहिए?

बच्चा: आपकी बाइक!

पापा: पढ़ाई में भी इतनी तेजी दिखा दे, तो खुशी होगी।

वेटर: सर, खाने में क्या लेंगे?

ग्राहक: ऐसा कुछ लाओ जो देखकर लगे कि मैं अमीर हूं।

वेटर: सर, बिल ले आइए?

ग्राहक: खाना लाओ भाई, बदला मत लो!