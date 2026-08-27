Joke of the Day: जब मैं गाना गाती हूं तो आप बाहर क्यों चले जाते हो? फिर पति ने दिया ऐसा जबाव, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

Funny Jokes In Hindi: आजकल जैसी हमारी दिनचर्या है, उसमें तनाव होना आम हो गया है. किसी पर काम करने का तनाव है तो किसी पर कराने का. हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर ठहाके लगाएंगे

रमेश अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा था. जैसे ही वो आई, उसने नाक बंद कर ली.

गर्लफ्रेंड- “अरे नाक क्यों बंद कर रहे हो?”

रमेश- “हवा के झोंके के साथ तेरी खुशबू भी आयी…मैं समझ गया की तू आज फिर नहीं नहायी!”

रमेश का एक दांत टूट चुका है!

पत्नी- सुनिए जी, जब मैं गाना गाती हूं तो आप बाहर क्यों चले जाते हो?

पति- क्योंकि मुझे ताज़ी हवा की जरूरत होती है.

पत्नी- अच्छा… तो खिड़की खोल लो न!

पति- अरे, पर लोग समझेंगे कि कोई चिल्लाकर मदद मांग रहा है!

शिक्षक- बताओ बच्चे, बिजली कहां से आती है?

पप्पू- सर, पड़ोस के घर से.

शिक्षक- वो कैसे?

पप्पू- क्योंकि रोज पापा कहते हैं “पड़ोसियों की वजह से बिल ज़्यादा आता है.”

एक दिन रज़िया ने 8 साल के बच्चे को सिगरेट पीते हुए देखा.

पिंकी बच्चे से- “क्या तुम्हारे पैरेंट्स को मालूम है कि तुम सिगरेट पीते हो?”

बच्चा धुआं छोड़ते हुए- “मोहतरमा, क्या आपके शौहर को मालूम है कि आप एक गैर मर्द से बातें कर रही हैं!”

गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड फेसबुक पर चैट कर रहे थे.

गर्लफ्रेंड- “मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि ये बाबाजी का ठुल्लू क्या है?”

बॉयफ्रेंड- “तुमने मुझसे अपने बर्थडे पर एक रिंग मांगी थी! तो तुम्हें क्या मिला था?”

गर्लफ्रेंड- “कुछ नहीं!”

बॉयफ्रेंड- “यही होता बाबाजी का ठुल्लू!”

संता का ब्रेकअप हुआ, फिर उसकी शादी होने वाली थी. पर गर्लफ्रेंड की चैट डिलीट नहीं की.

बंता ने शादी से पहले बोला- “पुरानी चैट संभाल कर रखने का कोई फायदा नहीं है.”

संता- “यार मैं उसे भूला नहीं, इसलिए रखी है.”

बंता- “खुद पढ़ोगे तो दिल टूटेगा और अगर घरवाली पढ़ लेगी तो हड्डियां!”