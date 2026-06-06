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Funny Jokes: तेरी गर्लफ्रेंड क्यों छोड़कर चली गई? दोस्त के पूछने पर मिला ऐसा जवाब, सुनकर लोटपोट हो जाएंगे

Funny Jokes: आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए सभी को हंसते-मुस्कराते रहना चाहिए. हम भी आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर...

By: Lalit Kumar | Published: June 6, 2026 6:01:40 PM IST

हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये मजेदार जोक्स. (Inkhabar)
हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये मजेदार जोक्स. (Inkhabar)


Funny Jokes: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए सभी को हंसते-मुस्कराते रहना चाहिए. हम भी आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन मजेदार जोक्स को पढ़कर खूब ठहाके लगाएंगे

दोस्त: तेरी गर्लफ्रेंड क्यों छोड़कर चली गई?
मैं: बोली, तू बहुत “ओवर स्मार्ट” है
दोस्त: फिर?
मैं: मैंने कहा, Thank You

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पत्नी: मैं तुम्हारी कौन सी आदत से सबसे ज्यादा परेशान हूं?
पति: बोलने की?
पत्नी: नहीं… सुनने की!

लड़का: तुम्हारे पापा क्या करते हैं?
लड़की: पैसे कमाते हैं
लड़का: और तुम्हारी मम्मी?
लड़की: खर्च करती हैं.

टीचर: अगर तुम्हारे पास 10 आम हैं और 5 खा लिए तो कितने बचे?
पप्पू: 10
टीचर: कैसे?
पप्पू: जो खाए वो मेरे पेट में हैं, मेरे ही तो हैं.

पत्नी: तुम मुझे कितना प्यार करते हो?
पति: जितना सरकार टैक्स लेती है…
पत्नी: मतलब?
पति: हर साल बढ़ता ही जाता है.

बॉयफ्रेंड: मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं
गर्लफ्रेंड: सच में?
बॉयफ्रेंड: हां
गर्लफ्रेंड: तो पहले मोबाइल का पासवर्ड बताओ.

डॉक्टर: शराब पीते हो?
मरीज: जी नहीं
डॉक्टर: अच्छा है
मरीज: पर कभी-कभी मजबूरी में पी लेता हूं
डॉक्टर: कैसी मजबूरी?
मरीज: जब घर में रहती है.

पति: आज मैं खाना बनाऊंगा
पत्नी: ठीक है
(थोड़ी देर बाद)
पत्नी: ये क्या बना दिया?
पति: “सरप्राइज”
पत्नी: सच में… पहचान ही नहीं आ रहा.

लड़की: मैं बहुत सुंदर हूं ना?
लड़का: हां…
लड़की: कितना?
लड़का: इतना कि लोग देखते ही बोलते हैं… “हे भगवान!”

दोस्त: शादी के बाद जिंदगी कैसी है?
मैं: Netflix की तरह…
दोस्त: मतलब?
मैं: हर दिन नया एपिसोड… और स्किप करने का ऑप्शन नहीं.

Tags: funny jokesfunny storyjokes
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