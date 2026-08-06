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Funny Jokes: ‘बाप’ और ‘बेटे’ में क्या अंतर होता है? टीचर के पूछने पर पप्पू ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं.

By: Lalit Kumar | Published: August 6, 2026 8:33:05 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Funny Jokes: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

टीचर: पप्पू, बताओ ‘बाप’ और ‘बेटे’ में क्या अंतर होता है?
पप्पू: सर, ‘बाप’ वो होता है जो टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखता है, 
और ‘बेटा’ वो जो मोबाइल का चार्जर छुपा कर रखता है!

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पति: तुम हर बात में मेरे घर वालों को बीच में क्यों ले आती हो?
पत्नी: अरे! आपके घर वाले क्या ‘जीमेल’ हैं जो हर बात का ‘अटैचमेंट’ बन जाते हैं!

डॉक्टर: आपके पति को बहुत आराम की जरूरत है, यह लीजिए नींद की गोली।
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वेटर: सर, अब मुर्गा जिम जाता था तो इसमें हमारी क्या गलती!

Tags: funny jokesfunny story
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