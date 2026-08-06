Funny Jokes: ‘बाप’ और ‘बेटे’ में क्या अंतर होता है? टीचर के पूछने पर पप्पू ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

टीचर: पप्पू, बताओ ‘बाप’ और ‘बेटे’ में क्या अंतर होता है?

पप्पू: सर, ‘बाप’ वो होता है जो टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखता है,

और ‘बेटा’ वो जो मोबाइल का चार्जर छुपा कर रखता है!

पति: तुम हर बात में मेरे घर वालों को बीच में क्यों ले आती हो?

पत्नी: अरे! आपके घर वाले क्या ‘जीमेल’ हैं जो हर बात का ‘अटैचमेंट’ बन जाते हैं!

डॉक्टर: आपके पति को बहुत आराम की जरूरत है, यह लीजिए नींद की गोली।

पत्नी: डॉक्टर साहब, यह गोली इन्हें कब देनी है?

डॉक्टर: यह गोली आपको खुद खानी है, ताकि आपके पति आराम कर सकें!

दोस्त: भाई, तूने नया चश्मा क्यों लगाया? क्या नज़र कमजोर है?

पप्पू: नहीं भाई, जब से यह चश्मा लगाया है, लोग मुझे ‘पढ़े-लिखे’ लगने लगे हैं!

पत्नी: सुनो जी, अगर मैं खो जाऊं तो तुम क्या करोगे?

पति: मैं अखबार में इश्तहार दूंगा- “जो भी इसे ढूंढेगा, अपने पास ही रखे!”

पुलिस: इतनी रात को शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो?

शराबी: सर, वो तो पेट्रोल खत्म हो गया था, वरना मैं तो पैदल ही जा रहा था!

बॉस: आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है?

उम्मीदवार: मैं बहुत जल्दी चीजें सीख जाता हूं।

बॉस: ठीक है, जॉइन कर लो।

उम्मीदवार: शुक्रिया! लेकिन काम क्या करना है?

दोस्त: संजू, तेरी शादी को 5 साल हो गए, कोई खुशखबरी नहीं?

संजू: भाई, खुशखबरी तो रोज मिलती है, बस पत्नी शांत रहे वही सबसे बड़ी खुशखबरी है!

चिंटू: मम्मी, मुझे एक नया कुत्ता दिलवा दो ना!

मम्मी: चुपचाप पढ़ाई कर, घर में पहले से ही एक कुत्ता पाल रखा है जो पूरा दिन मोबाइल में लगा रहता है!

ग्राहक: वेटर, तुमने जो चिकन दिया है, वो बहुत सख्त है, काटा भी नहीं जा रहा!

वेटर: सर, अब मुर्गा जिम जाता था तो इसमें हमारी क्या गलती!