Funny Jokes: तुम हमेशा मुझे ‘जानू’ क्यों कहती हो? पत्नी ने दिया ऐसा जवाब, हंस-हंसकर हो जाएंगे लोटपोट

Funny Jokes of the Day: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर खूब लगाएंगे ठहाके

पति: तुम हमेशा मुझे ‘जानू’ क्यों कहती हो?

पत्नी: क्योंकि ‘जान ले लूंगी’ कहना लंबा हो जाता है.

पत्नी: सुनो जी, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे?

पति: मैं भी मर जाऊंगा…

पत्नी: क्यों?

पति: क्योंकि इतनी खुशी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा.

पत्नी: मैं घर छोड़कर जा रही हूं!

पति: मैं भी मंदिर जा रहा हूं!

पत्नी: क्यों?

पति: भगवान से प्रार्थना करने कि मेरा सपना सच हो गया.

पति: आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है.

पत्नी: सच में?

पति: हां, कसम से…

पत्नी: फिर तुम चुपचाप क्यों खा रहे हो?

पति: क्योंकि मैं रोना नहीं चाहता.

पत्नी: आपको मेरी सुंदरता ज्यादा पसंद है या अक्ल?

पति: मुझे तो तुम्हारी ये मजाक करने की आदत बहुत पसंद है.

पत्नी: मैं मोटी लग रही हूं क्या?

पति: बिल्कुल नहीं!

पत्नी: सच बताओ…

पति: हां, थोड़ा…

पत्नी: नाराज हो जाती है.

पति: (धीरे से) अब सच बोलूं तो भी मुसीबत, झूठ बोलूं तो भी मुसीबत.

पति: तुम इतनी गुस्सैल क्यों हो?

पत्नी: क्योंकि तुम समझदार नहीं हो!

पति: अच्छा, अगर मैं समझदार होता तो तुमसे शादी करता क्या?

पत्नी: आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है…

पति: ओह! क्या हुआ?

पत्नी: शॉपिंग नहीं की ना, इसलिए.

पति: तुम हमेशा फोन में क्यों लगी रहती हो?

पत्नी: ताकि तुम्हारी बेकार बातें सुनने से बच सकूं.

पत्नी: शादी से पहले तुम मुझे “चांद” कहते थे, अब क्यों नहीं?

पति: क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि चांद दूर से ही अच्छा लगता है.

पत्नी: सुनो जी, मैं अगर गुम हो जाऊं तो क्या करोगे?

पति: पहले 2-3 दिन ढूंढूंगा…

पत्नी: फिर?

पति: फिर WhatsApp स्टेटस डाल दूंगा – “जो पाए, वही रख ले”