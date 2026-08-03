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Joke of the Day: पत्नी को चुप कराने की दवा लेने मेडिकल स्टोर पहुंचा पति, केमिस्ट का जबाव सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

Funny Jokes In Hindi: हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

By: Lalit Kumar | Published: August 3, 2026 8:00:28 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Funny Jokes In Hindi: आजकल जैसी हमारी दिनचर्या है, उसमें तनाव होना आम हो गया है. किसी पर काम करने का तनाव है तो किसी पर कराने का. हर दिन एक जैसी लाइफ बोरियत फील करा रही है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. इसके बाद भी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है. लेकिन, कुछ मजेदार जोक्स आपकी परेशानी को कम कर सकते हैं. इनको पढ़कर एक पल आप तनाव को भूल सकते हैं. एक्सपर्ट की मानें तो, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर…

इन जोक्स को पढ़कर खूब लगाएंगे ठहाके

रविवार को एक पति गुस्से में मेडिकल स्टोर पर गया.
पति केमिस्ट से- भाई मेरी बीवी सारा दिन चूं चपड़ करती रहती है.
केमिस्ट- तो इसमें मैं क्या करूं?
पति- भाई कोई ऐसी दवा दे दो, जिससे उसकी चूं चपड़ बंद हो जाए..
केमिस्ट- भाई, ऐसी कोई दवा होती तो मैं रविवार को दुकान खोलकर क्यों बैठता…

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चिंटू- यह तो अच्छा है कि ‘ईसीजी’ मसीन सिर्फ ये बताती है कि दिल कैसे धड़कता है.
मिंटू- (हैरानी से) पर क्यों?
चिंटू- अगर यह बता देती कि किसके लिए धड़कता है तो अब तक न जाने कितनों के हाथ-पैर टूट गए होते…

शराब पीकर गिरते-पड़ते घर पहुंचे पति से पत्नी की नोकझोंक-
पत्नी- जो आदमी शराब पीकर घर आए मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं.
पति- जिसको रोज शराब पीने को मिल जाए उसे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत ही नहीं है…

बॉस ने जोक सुनाया तो पूरी टीम हंसने लगी, बस एक लड़का नहीं हंसा…
बॉस ने पूछा- क्या तुम्हें मेरा जोक समझ नहीं आया?
लड़का- सर, मेरा सलेक्शन दूसरी कंपनी में हो गया है…

जज- घर में मालिक के रहते हुए तुमने चोरी कैसे की?
गोलू- जज साहब आपकी अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है.
फिर आप ये सब सीख कर क्या करोगे…?

नौकर- सेठ जी छुट्टी दे दो, गांव जाना है.
सेठ जी- …पर क्यों जाना है गांव?
नौकर- गांव में मेरी शादी है इसलिए.
सेठ जी- …तो छुट्टी कितने दिनों की चाहिए?
नौकर- सेठ जी, ये तो बहू का चेहरा देखने के बाद ही तय कर पाऊंगा…

पत्नी- सुनिए, शादी पर आपकी दी अंगूठी कहीं खो गई?
पति- मेरे कोट की जेब से भी 500 रुपये चोरी हो गए…
पत्नी- (मुंह बनाते हुए) ये दोगुना नुकसान हो गया.
पति- कोई बात नहीं, तुम्हारी अंगूठी मुझे मिल गई है.
पत्नी- (हैरानी से) सच्ची… पर कहां मिली?
पति- उसी जेब से जहां से मेरे 500 रुपये गायब हुए…

Tags: funny jokesfunny story
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