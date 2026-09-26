Funny Joke: मैं घर संभालती, किचन संभालती और बच्चों को… तुम क्या करते हो? पति का जवाब सुन ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हंसना भूल गए हैं. इसलिए ज्यादातर लोग तनाव में रहते हैं. इसका स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है. ऐसे में यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए. दरअसल, हंसने से न सिर्फ आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आप तनाव से भी छुटकारा पा सकते हैं. योग गुरु और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को ज्यादा से ज्यादा हंसने की सलाह देते हैं. आपको हंसने और हंसाने के लिए हम रोज लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने यह सफर…

हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये वायरल जोक्स

पति-पत्नी में झगड़ा हो रहा था.

पत्नी- मैं पूरा घर संभालती हूं किचन संभालती हूं,

बच्चों को संभालती हूं. तुम क्या करते हो?

पति- मैं खुद को संभालता हूं,

तुम्हारी नशीली आंखें देखकर

बीवी- आप भी ना, बताओ आज क्या बनाऊं आपकी

पसंद का…

— सुखी संसार के सूत्र —

एक दिन पप्पू अपने दोस्त के साथ सिनेमा हाल में फिल्म देखने गया …

फिल्म देखते-2 बार-बार टायलेट जाता, बैठता फिर जाता…

अब उसके दोस्त को गुस्सा आ गया और वो पप्पू से

बोला- साले तुझे चैन नहीं है क्या जो बार-बार जाता है?

पप्पू धीरे से बोला- यार चैन तो है पर साली खुल ही नहीं रहीं यार!

हाथी ने चींटी को प्रपोज किया.

चींटी ने जवाब दिया, मैं भी तुम से प्यार करती हूं.

हाथी- तो फिर शादी से क्यों मना करती हो?

चींटी- मैं तुम से कितनी बार कह चुकी हूं!

मेरे घर में इंटर-कास्ट शादी तो हो सकती है

लेकिन इंटर-साइज नहीं…

प्रोफैसर ने हिंदी क्लास में पूछा- गाली की परिभाषा बताओ?

स्टूडेंट- अत्यधिक क्रोध. आने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए,

मौखिक रूप से की गयी हिंसात्मक कार्यवाही के लिए चुने गए शब्दों का समूह,

जिसके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता हैं,

उसे हम गाली कहते हैं!

प्रोफेसर – आपके चरण कहां हैं प्रभु…

छोटी-सी लड़की ने अपनी मां से पूछा

लड़की- मम्मी, तुमने कहा था न कि परियों के पंख होते हैं और वह उड़ सकती हैं?

मम्मी- हां बेटी, कहा था.

लड़की- कल रात डैडी आया को कह रहे थे कि वह तो परी है. वह कब उड़ेगी मम्मी?

मम्मी (छोटी सी लड़की से)- सुबह होते ही उड़ जाएगी बेटी.