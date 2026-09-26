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Funny Joke: मैं घर संभालती, किचन संभालती और बच्चों को… तुम क्या करते हो? पति का जवाब सुन ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes: योग गुरु और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को ज्यादा से ज्यादा हंसने की सलाह देते हैं. आपको हंसने और हंसाने के लिए हम रोज लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने यह सफर…

By: Lalit Kumar | Published: September 26, 2026 4:04:19 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Funny Jokes: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हंसना भूल गए हैं. इसलिए ज्यादातर लोग तनाव में रहते हैं. इसका स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है. ऐसे में यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए. दरअसल, हंसने से न सिर्फ आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आप तनाव से भी छुटकारा पा सकते हैं. योग गुरु और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को ज्यादा से ज्यादा हंसने की सलाह देते हैं. आपको हंसने और हंसाने के लिए हम रोज लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने यह सफर…

हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये वायरल जोक्स

पति-पत्नी में झगड़ा हो रहा था.
पत्नी- मैं पूरा घर संभालती हूं किचन संभालती हूं,
बच्चों को संभालती हूं. तुम क्या करते हो?
पति- मैं खुद को संभालता हूं,
तुम्हारी नशीली आंखें देखकर
बीवी- आप भी ना, बताओ आज क्या बनाऊं आपकी
पसंद का…
— सुखी संसार के सूत्र —

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एक दिन पप्पू अपने दोस्त के साथ सिनेमा हाल में फिल्म देखने गया …
फिल्म देखते-2 बार-बार टायलेट जाता, बैठता फिर जाता…
अब उसके दोस्त को गुस्सा आ गया और वो पप्पू से
बोला- साले तुझे चैन नहीं है क्या जो बार-बार जाता है?
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हाथी ने चींटी को प्रपोज किया.
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Tags: funny jokesfunny storylifestyle
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