Funny Jokes: तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? पति के पूछने पर पत्नी ने ऐसा गजब जवाब, सुनकर खूब लगाएंगे ठहाके

Funny Jokes of the Day: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. इसलिए कहा भी जाता है कि, हंसी वो दवा है जो बिना डॉक्टर, बिना प्रिस्क्रिप्शन और बिना साइड इफेक्ट के हर किसी का दिन बना देती है. इसलिए भागदौड़ के बीच में कुछ समय हंसने के लिए भी निकला करें. इसके लिए आप जोक्स पढ़ सकते हैं. ये जोक्स न सिर्फ चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, बल्कि मूड को भी झट से फ्रेश कर देते हैं. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी.इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन वायरल जोक्स को पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

पति: “तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो?”

पत्नी: “यह तो भगवान ने मुझे बनाया है, इसलिए।”

पति: “नहीं, यह तो मेकअप का कमाल है।”

पत्नी: “भगवान ने मुझे खूबसूरत बनाया ताकि तुम मुझसे प्यार करो,

और मैंने मेकअप इसलिए किया ताकि तुम मुझ पर फिदा रहो!”

… पति बेहोश!

अध्यापक: “संटू, बताओ ‘Oxygen’ की खोज किसने की थी?”

संटू: “सर, 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने।”

अध्यापक (खुश होकर): “वाह! बहुत अच्छे। और यह बताओ कि ऑक्सीजन से पहले लोग क्या लेते थे?”

संटू: “सर, लंबी सांसें!”

मरीज: “डॉक्टर साहब, जब मैं सोता हूं तो मुझे अजीब-अजीब सपने आते हैं कि मैं चूहों के साथ फुटबॉल खेल रहा हूं।”

डॉक्टर: “कोई बात नहीं, यह गोली रात को सोने से पहले खा लेना।”

मरीज: “कल से खाऊंगा डॉक्टर साहब, आज तो फाइनल मैच है!”

इंटरव्यू लेने वाले ने संता से पूछा: “English में ‘Tomorrow’ का क्या मतलब होता है?”

संता: “कल।”

इंटरव्यूअर: “और ‘Yesterday’ का क्या मतलब होता है?”

संता: “बीता हुआ कल।”

इंटरव्यूअर: “परसों को क्या कहेंगे?”

संता: “परसों मतलब… या तो बीता हुआ परसों या आने वाला परसों!”

टीचर: “बबलू, अगर पेड़ पर 10 पक्षी बैठे हैं और तुमने उनमें से एक को गोली मार दी, तो पेड़ पर कितने पक्षी बचेंगे?”

बबलू: “एक भी नहीं सर, गोली की आवाज सुनकर बाकी सब उड़ जाएंगे।”

टीचर: “जवाब गलत है, लेकिन तुम्हारा दिमाग मुझे बहुत पसंद आया!”

बेटा: “पापा, मुझे 500 रुपये चाहिए थे।”

बाप: “क्या! 300 रुपये का क्या करोगे? 200 रुपये तो बहुत बड़ी रकम है, ले ये 100 रुपये और चुपचाप सो जा!”

पत्नी: “अगर मैं और तुम्हारी मां दोनों पानी में डूब रहे हों, तो तुम किसे बचाओगे?”

पति (मुस्कुराते हुए): “तुम तैरना जानती हो या मां को तैरना सिखाऊं?”

एक शराबी सड़क पर फोन ढूंढ रहा था।

दूसरा आदमी: “भाई, तुम्हारा फोन खो गया है क्या?”

शराबी: “हां यार, अभी-अभी हाथ से गिरा था।”

दूसरा आदमी: “तो उधर अंधेरे में क्यों ढूंढ रहे हो?”

शराबी: “क्योंकि रोशनी उधर ही खंभे के पास है!”

टीचर: “पप्पू, अगर तुम्हें एक तरफ ढेर सारा सोना मिले और दूसरी तरफ अक्लमंद इंसान, तो तुम क्या चुनोगे?”

पप्पू: “सर, मैं तो सोना चुनूंगा।”

टीचर: “गलत! तुम्हारी जगह होता तो मैं अकल चुनता।”

पप्पू: “आपकी बात सही है सर, जिसके पास जिसकी कमी होती है, वही वह चुनता है!”

अध्यापक: “चिंटू, तुमने कल होमवर्क क्यों नहीं किया?”

चिंटू: “सर, कल रात हमारे घर में चोर घुस आए थे।”

अध्यापक: “अरे बाप रे! तो तुमने क्या किया?”

चिंटू: “मैंने चुपचाप अपनी कॉपी उनके बैग में डाल दी, ताकि उन्हें भी सजा मिले!”