Joke of the Day: रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए? टीचर के पूछने पर चिंटू का सुनकर ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes of the Day: अगर सेहतमंद रहना है तो रोज हंसने-मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए. ऐसा मैं नहीं, हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं. क्योंकि, सेहतमंद रहने के लिए केवल अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. यही वजह है कि, हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

हंसने पर मजबूर कर देंगे ये वायरल जोक्स

टीचर- बच्चों बताओ अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए.

चिंटू- चुपचाप खुजा कर सो जाना चाहिए

क्योंकि आप रंजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवा लोगे।

राजू- मम्मी, आज मैंने एक बहुत अच्छा काम किया!

मम्मी- क्या बेटा?

राजू- मैंने घर के बाहर खड़े भिखारी को रोटी दे दी.

मम्मी- शाबाश बेटा! लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो भूखा था?

राजू- क्योंकि, रोटी देने के बाद उसने मुझे अपनी जूती से मारा और कहा-‘वाह बेटा, क्या मज़ाक है!’

लड़का- मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी?

लड़की- अपना नंबर दे दो, जब अभी वाले से ब्रेक-अप हो जाएगा तो मिस कॉल कर दूंगी.

लड़के के होश उड़ गए…

खूबसूरत लड़की के मुंह में थर्मामीटर रख देहाती डॉक्टर बोला.

डॉक्टर- कुछ देर चुपचाप रहना है.

यह देख लड़की का प्रेमी बोला…

प्रेमी- सर, यह कितने की चीज है और कहां मिलती है? मुझे चाहिए…

बाप- बेटा 5 के बाद क्या आता है?

बेटा- 6 और 7 पापा!

बाप- शाबाश बेटा, तो 6, 7 के बाद बताओ.

बेटा- पापा जी, 8, 9, 10 और गुलाम, बेगम और बादशाह!

फिर क्या था… दे जूता दे लात…

भिखारी- भगवान के नाम पर कुछ दे दो मां जी, चार दिन से कुछ नहीं खाया.

बुढ़िया- 500 का नोट निकालते हुए बोली क्या तुम्हारे पास 400 खुले हैं?

भिखारी- हां हैं मां जी

बुढ़िया- तो उससे कुछ लेकर खा लेना…