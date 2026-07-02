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Funny Jokes: पराई स्त्री से टकरा गया रामू? महिला बोली देखकर नहीं चल सकते, फिर युवक का जवाब सुन हिल जाएंगे

Funny Joke Of the day: खुशहाल जिंदगी के लिए हंसी बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोग बिजी लाइफ के कारण चाहकर भी खुल कर नहीं हंस पाते. ऐसे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन मजेदार और फनी जोक्स को पढ़कर आप जोरदार ठहाके लगाने को मजबूर हो जाएंगे.

By: Lalit Kumar | Published: July 2, 2026 6:05:32 PM IST

हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये मजेदार जोक्स. (Inkhabar)
हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये मजेदार जोक्स. (Inkhabar)


Funny Joke Of the day: आजकल लोगों की लाइफस्टाइल पूरी तरह से बिगड़ चुकी है. जल्दी काम करने के चक्कर में तनाव हावी हो चुका है. इसलिए सेहतमंद रहने के लिए थोड़ा समय हंसने-मुस्कुराने के लिए भी जरूर निकालना चाहिए. दरअसल, हंसी खुशहाल जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोग बिजी लाइफ के कारण चाहकर भी खुल कर नहीं हंस पाते. ऐसे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन मजेदार और फनी जोक्स को पढ़कर आप जोरदार ठहाके लगाने को मजबूर हो जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर.

इन जोक्स को पढ़कर लोटपोट हो जाएंगे

रामू एक पराई स्त्री से टकरा गया
वो बोली- देखकर नहीं चल सकते क्या
मैंने भी बोल दिया
मैं पराई स्त्री को नहीं देखता…

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घर वालों ने कहा
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भोलू- नहीं यार तुम ही बता दो.
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फिर शिक्षक ने दे दनादन…

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पति: ठीक है, जाते-जाते गैस सिलेंडर भरवा जाना.

टीचर: बताओ, सबसे तेज क्या चलता है?
छात्र: दिमाग… क्योंकि मैं पढ़ते-पढ़ते कहीं और पहुंच जाता हूं.

Tags: funny jokesfunny story
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