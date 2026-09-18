Funny Jokes: साली आधी घरवाली… इस महावरे का अर्थ बताओ? टीचर के पूछने पर पप्पू का जवाब सुन ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी
टीचर- साली आधी घरवाली, इस महावरे का अर्थ बताओ
पप्पू- ये वो स्कीम है, जो दूल्हे को बताई जाती है, लेकिन दी नहीं जाती…
टीचर अभी आईसीयू में है…
जीजा- साली जी आपके यहां की सबसे मशहूर चीज कौन सी है?
साली- जीजा जी, जो मशहूर थी, उसे तो आप ले गए.
जीजा जी अभी सदमे में हैं…
साली बाथरूम से नहाकर निकली तो उसका जीजा उसे घूरने लगा.
साली- (रोमांटिक अंदाज में) क्या इरादा है जीजू…
जीजा पास आया एक थप्पड़ जड़ते हुए बोला- मेरे गर्म पानी से क्यों नहाई.
साली- अच्छा जीजू एक बात बताओ, ससुराल में दामाद का इतना सम्मान क्यों होता है?
जीजा- क्योंकि, वो लोग जानते हैं कि यही वो महान आदमी है, जिसने हमारे घर का तूफान संभाल रखा है.
साली- जीजा जी आप दीदी को किस नाम से बुलाते हैं?
जीजा- गूगल डार्लिंग…
साली- ये कैसा नाम हुआ?
जीजा- क्या करूं, सवाल एक करता हूं और जवाब 100 मिलते हैं.
साली- जीजू… अगर मैं आपके गालों को चूम लूं तो आप क्या करोगे?
जीजा- निर्मला बाबा के पास जाउंगा
साली- वो क्यों?
जीजा- बताने के लिए, कि कृपा आनी शुरू हो गई है.
पूजा के समय पत्नी ने पति से पूछा
पत्नी- सुनो जी! आपको आरती याद है न?
पति- हां… वो पतली सी, वही न?
इसके बाद भगवान की बाद में , पति की ‘पूजा’ पहले हुई…
दांत का डॉक्टर- आपका दांत निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सड़ चुका है.
राजू- हां तो कितने पैसे लगेंगे ?
दांत का डॉक्टर- बस 500 रुपये लगेंगे.
राजू- 50 रुपये ले लो और थोड़ा ढीला कर दो, निकाल तो मैं खुद लूंगा…
दुकानदार- बहनजी! आप दुकान पर आती हैं, गहने देखती हैं पर कुछ लेती क्यों नहीं ?
कस्टमर- हमेशा गहने लेती हूं पर आप ध्यान नहीं देते…
दुकानदार कोमा में है…
डॉक्टर- चश्मा किसके लिए बनवाना है?
बब्लू- टीचर के लिए.
डॉक्टर- पर क्यों?
बब्लू- क्योंकि उन्हें मैं हमेशा गधा ही नजर आता हूं…
टीचर- ‘संगठन में ही शक्ति है’ का एक अच्छा सा उदाहरण दो?
छात्र- जेब में एक बीड़ी हो तो टूट जाती है और पूरा बंडल हो तो नहीं टूटता.
मास्टर जी बेहोश.
मंटू- पापा जी! क्या मैं भगवान की तरह दिखता हूं?
पापा- नहीं, पर ऐसा क्यों पूछ रहे हो?
मंटू- क्योंकि पापा मैं कहीं भी जाता हूं, तो सब यही कहते हैं…
हे भगवान फिर आ गया…