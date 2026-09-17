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Joke of the Day: दामाद जी! इतना डरे हुए क्यों हो? ससुर के पूछने पर मिला ऐसा जवाब, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

Funny Jokes of the Day: अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. यही वजह है कि, हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे.

By: Lalit Kumar | Published: September 17, 2026 8:27:39 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Funny Jokes of the Day: अगर सेहतमंद रहना है तो रोज हंसने-मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए. ऐसा मैं नहीं, हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं. क्योंकि, सेहतमंद रहने के लिए केवल अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. यही वजह है कि, हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

हंसने पर मजबूर कर देंगे ये वायरल जोक्स

ससुर- इतना डरे हुए क्यों हो दामाद जी?
दामाद- आपकी बेटी को डराने के लिए नकली छिपकली लेकर आया,
तो देखा वो जिंदा सांप पकड़कर बाहर फेक रही थी…

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Tags: funny jokesfunny story
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