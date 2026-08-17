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Funny Jokes: मुझे मेरी पत्नी से बेइंतिहा प्यार है.., जब पति ने बताया वाई-फाई का पासवर्ड? जवाब सुनकर ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes of the Day: अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. यही वजह है कि, हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं.

By: Lalit Kumar | Published: August 17, 2026 5:58:33 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Funny Jokes of the Day: अगर सेहतमंद रहना है तो रोज हंसने-मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए. ऐसा मैं नहीं, हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं. क्योंकि, सेहतमंद रहने के लिए केवल अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. यही वजह है कि, हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए वैलेंटाइन डे पर शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

हंसने पर मजबूर कर देंगे ये वायरल जोक्स

पत्नी: सुनो जी, हमारे घर के वाई-फाई का पासवर्ड क्या है?
पति: “मुझे मेरी पत्नी से बेइंतिहा प्यार है”
पत्नी (गुस्से में): स्पेस है या नहीं?
पति: “नहीं, कोई स्पेस नहीं है, सब मिला के लिखना है!”

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टीचर: पप्पू, ‘I am swimming’ का हिंदी अनुवाद बताओ।
पप्पू: सर, ‘मैं तैर रहा हूं’।
टीचर: बहुत बढ़िया! अब ‘I am flying’ का बताओ।
पप्पू: ‘मैं उड़ रहा हूं’।
टीचर: शाबाश! अब ‘I am lying’ का बताओ।
पप्पू: सर, ‘मैं लेट रहा हूं’।
टीचर: गलत! इसका मतलब ‘मैं झूठ बोल रहा हूं’ होता है।
पप्पू: सर, आप अपनी अंग्रेजी अपने पास रखिए, कल ही मैंने आपको सोफे पर लेटते हुए देखा था, झूठ मत बोलिए!

बैंक मैनेजर: संता जी, इस फॉर्म में आपने अपने पिता के नाम के आगे ‘स्वर्गीय’ क्यों लिखा है? 
क्या वे इस दुनिया में नहीं रहे?
संता: अरे सर, वे तो जिंदा हैं, लेकिन जब भी मैं उनसे पैसे मांगता हूं, 
वे कहते हैं कि ‘हम तो स्वर्ग सिधार चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है!’

मरीज: डॉक्टर साहब, जब मैं सुबह उठता हूं, तो मुझे चक्कर आते हैं, 
आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है… ऐसा क्यों होता है?
डॉक्टर: तुम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो?
मरीज: अपना मोबाइल चेक करता हूं, और व्हाट्सएप के सारे फालतू मैसेज पढ़ता हूं!
डॉक्टर: बस, यहीं गड़बड़ है! मोबाइल चलाना बंद करो, दुनिया अपने आप रंगीन दिखने लगेगी।

पत्नी: अगर मैं कभी खो जाऊं, तो तुम मुझे ढूंढने के लिए क्या करोगे?
पति: मैं तो सीधा भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, जैसे तुमने दुनिया बनाई, 
वैसे ही एक और शानदार नमूना बना देना, मैं उसी से काम चला लूंगा!
— अब पतिदेव घर के बाहर खड़े हैं!–

Tags: funny jokesfunny story
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