Home > लाइफस्टाइल > Funny Jokes: अकबर वही था जिसके पास गूगल नहीं था, जब टीचर ने छात्र से पूछा सवाल, जवाब सुनकर सिर पकड़ लेंगे

Funny Jokes: अकबर वही था जिसके पास गूगल नहीं था, जब टीचर ने छात्र से पूछा सवाल, जवाब सुनकर सिर पकड़ लेंगे

Funny Joke of the Day: हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे.

By: Lalit Kumar | Published: August 16, 2026 3:15:37 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Funny Joke of the Day: आजकल की भागदौड़ भला किसको चैन से बैठने दे रही है. फिर यही व्यस्तता तनाव की वजह बन जाती है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. लेकिन, हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, मन में खुशी पैदा करने से तनाव दूर हो सकता है. इसके लिए आप चाहें तो कुछ मजेदार जोक्स पढ़ सकते हैं. बता दें कि, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का यह सफर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रोक पाएंगे हंसी

मास्टर जी: बताओ बच्चों, अकबर महान कौन था?
पप्पू: सर, वह वही था जिसके पास गूगल नहीं था, 
इसलिए वह हर चीज़ बीरबल से पूछता रहता था!

You Might Be Interested In

टीचर: पप्पू, ‘Future’ की स्पेलिंग सुनाओ।
पप्पू: F-U-T-U-R-E
टीचर: बहुत अच्छे! अब इसका मतलब बताओ।
पप्पू: आने वाला कल… और सर, अगर कल बारिश हुई, तो ‘फ्यूचर’ कैंसिल!

संता (डॉक्टर से): डॉक्टर साहब, जब मैं सोता हूं, 
तो मुझे अजीब-अजीब सपने आते हैं कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं।
डॉक्टर: अरे यह तो अच्छी बात है! यह लो गोली, सोने से पहले खा लेना।
संता: कल रात की गोली आज मत देना डॉक्टर साहब, 
आज हमारा फाइनल मैच है, मैं बहुत थक जाऊंगा!

ग्राहक: भाई साहब, आपके यहां चाय मिलती है?
पप्पू: हां, बिल्कुल मिलती है।
ग्राहक: तो एक कप चाय देना।
पप्पू: माफ करना भाई साहब, हम सिर्फ बेचते हैं, बनाते नहीं हैं!

पति: सुनो जी, अगर मैं खो जाऊं, तो तुम क्या करोगी?
पत्नी: मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखा दूंगी और साथ में भगवान से प्रार्थना करूंगी 
कि तुम्हारी कोई अच्छी सी नई रील वायरल हो जाए, ताकि तुम जल्दी मिल जाओ!

टीचर: पिंकी, अगर पेड़ पर 10 चिड़िया बैठी हैं और तुमने एक पर गोली चलाई, तो कितनी बचेंगी?
पिंकी: एक भी नहीं सर, क्योंकि गोली की आवाज़ से बाकी सारी चिड़िया डर कर उड़ जाएंगी।
टीचर: जवाब गलत है, लेकिन तुम्हारी सोच मुझे बहुत पसंद आई!

इंटरव्यूअर: संता जी, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है?
संता: सर, मैं बहुत ज्यादा ईमानदार हूं।
इंटरव्यूअर: ईमानदारी कमजोरी कैसे हो सकती है?
संता: क्योंकि मैं सच बोल देता हूं कि आपका ऑफिस बहुत बोरिंग है,
इसलिए मुझे कोई नौकरी पर नहीं रखता!

चोर: चुपचाप अपनी तिजोरी की चाबी मुझे दे दे, वरना गोली मार दूंगा!
भोलू: अरे भाई, गोली मत मारो, वैसे भी मेरी तिजोरी में पिछले 5 साल से मकड़ी ने जाल बना रखा है, 
चाबी खो गई है… तुम चाहो तो मिलकर ढूंढ लेते हैं!

डॉक्टर: गप्पू, मैंने तुम्हें जो नया चश्मा दिया था, उससे अब सब साफ दिखता है ना?
गप्पू: डॉक्टर साहब, दिखता तो सब कुछ साफ है, लेकिन जब मैं घर का बिल देखता हूं,
तो मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्या चश्मे में कोई गड़बड़ है?

मंटू: यार संता, कल रात मैंने एक सपना देखा कि 
मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया हूं। तुम क्या कर रहे थे उस सपने में?
संता: मैं? भाई, मैं तो व्हाइट हाउस के बाहर बैठकर चाय बेच रहा था 
और सोच रहा था कि आज तो इस विदेशी वीआईपी से बहुत मुनाफा कमाऊंगा!

Tags: funny jokesfunny story
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं अंतरा बनर्जी?

August 16, 2026

यशस्वी जायसवाल ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 30 टेस्ट में 30...

August 15, 2026

कितनी कप कॉफी एक दिन में पीनी चाहिए?

August 15, 2026

रात में सनस्क्रीन लगानी चाहिए या नहीं?

August 15, 2026

ज्यादा ग्रीन टी पीने के नुकसान

August 15, 2026

बॉलीवुड के 5 सितारे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में निभाई...

August 15, 2026
Funny Jokes: अकबर वही था जिसके पास गूगल नहीं था, जब टीचर ने छात्र से पूछा सवाल, जवाब सुनकर सिर पकड़ लेंगे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Funny Jokes: अकबर वही था जिसके पास गूगल नहीं था, जब टीचर ने छात्र से पूछा सवाल, जवाब सुनकर सिर पकड़ लेंगे
Funny Jokes: अकबर वही था जिसके पास गूगल नहीं था, जब टीचर ने छात्र से पूछा सवाल, जवाब सुनकर सिर पकड़ लेंगे
Funny Jokes: अकबर वही था जिसके पास गूगल नहीं था, जब टीचर ने छात्र से पूछा सवाल, जवाब सुनकर सिर पकड़ लेंगे
Funny Jokes: अकबर वही था जिसके पास गूगल नहीं था, जब टीचर ने छात्र से पूछा सवाल, जवाब सुनकर सिर पकड़ लेंगे