Funny Jokes: भाई, शादी के बाद आदमी की फिटनेस क्यों सुधरने लगती है? दोस्त ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

Funny Jokes of the Day: आजकल की भागदौड़ भला किसको चैन से बैठने दे रही है. फिर यही व्यस्तता तनाव की वजह बन जाती है. यह ऐसी स्थिति होती है, जिसमें इंसान परेशान और चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. लेकिन, हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, मन में खुशी पैदा करने से तनाव दूर हो सकता है. इसके लिए आप चाहें तो कुछ मजेदार जोक्स पढ़ सकते हैं. बता दें कि, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का यह सफर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी!

पहला दोस्त: भाई, शादी के बाद आदमी की फिटनेस अपने आप क्यों सुधरने लगती है?

दूसरा दोस्त: क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अगर वो फिट नहीं रहा,

तो बीवी के गुस्से के आगे भाग भी नहीं पाएगा!

टीचर: पप्पू, अगर तुम्हें डायबिटीज से बचना है, तो मीठी चीजें खाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा।

पप्पू: सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है! मैं तो वैसे भी चीनी की जगह अपने दोस्तों की मीठी-मीठी बातें सुनकर ही काम चला रहा हूं!

पत्नी: (गुस्से में) आजकल तुम मेरी सेहत की बहुत परवाह करने लगे हो, अचानक से ये बदलाव कैसे?

पति: (डरते हुए) अरे पगली, डॉक्टर ने कहा है कि अगर घर में शुगर या टेंशन बढ़ गई, तो सीधा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा… और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता!

डॉक्टर: संता जी, आपकी रिपोर्ट में शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ आया है, मीठा कम कर दीजिए।

संता: डॉक्टर साहब, इसका मतलब अब मैं अपनी पत्नी की तारीफ करना भी बंद कर दूँ?

इंटरव्यूअर: तुम्हारी इस नौकरी के लिए सबसे बड़ी खूबी क्या है?

कैंडिडेट: सर, मैं कितनी भी स्ट्रेसफुल मीटिंग हो, चुपचाप बैठकर मानसिक संतुलन बनाए रख सकता हूँ!

इंटरव्यूअर: शानदार! कल से आप हमारे ‘चीफ स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑफिसर’ हैं।

संता: (होटल वाले से) भाई, इस चाय में चीनी बिल्कुल नहीं है!

वेटर: सर, आपने ही तो कहा था कि सेहत का ध्यान रखना है, इसलिए बिना चीनी की लाई है।

संता: बिना चीनी की ठीक है, पर इसके पैसे भी तो आधे लेने चाहिए ना!

टीचर: चिंटू, बताओ हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन पैदा करता है?

चिंटू: सर, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट!

टीचर: बहुत बढ़िया, और मानसिक ऊर्जा कौन खींच लेता है?

चिंटू: सर, रोज सुबह मम्मी का यह कहना—’उठ जाओ वरना लेट हो जाओगे!’

पापा: चिंटू, तुम हमेशा डाइनिंग टेबल पर बैठकर मोबाइल क्यों देखते रहते हो?

चिंटू: पापा, डॉक्टर ने कहा था कि खाने के वक्त ध्यान सिर्फ एक ही जगह केंद्रित होना चाहिए,

तो मैं मोबाइल पर वीडियो देखकर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूं!

टीचर: पिंकी, ‘Prevention is better than cure’ का हिंदी मतलब बताओ।

पिंकी: सर, इसका मतलब है कि ‘समस्या आने से पहले ही घर से गायब हो जाओ ताकि डॉक्टर के पास न जाना पड़े!’

टीचर: (हैरान होकर) बेटा, तुम्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए!

पहला पड़ोसी: गुप्ता जी, सुना है आजकल आप सुबह-सुबह पार्क में योग और लंबी सैर करने लगे हैं?

गुप्ता जी: हां भाई, क्या करूं… घर की सेहत बचाने का एकमात्र तरीका यही बचा है कि मैं खुद घर से बाहर निकल जाऊ!