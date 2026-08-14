Funny Jokes: मैंने भगवान से ऐसी लड़की मांगी थी जो जिंदगी बदल दे, फिर दोस्त ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर सिर पकड़ लेंगे

Funny Jokes: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

पति: ‘मैंने शादी क्यों की? भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे कोई ऐसी लड़की मिले जो मेरी जिंदगी बदल दे!’

दोस्त: ‘तो भगवान ने सुन तो ली, अब क्यों रो रहा है?’

पति: ‘अरे भाई, उसने जिंदगी बदली नहीं, बल्कि पूरी तरह से नर्क बना दी!’

मरीज: ‘डॉक्टर साहब, जब मैं सोता हूं तो मुझे अजीब-अजीब सपने आते हैं। कभी मैं खुद को फ्रांस में पाता हूं तो कभी लंदन में!’

डॉक्टर: ‘कोई बात नहीं, रात को सोने से पहले पैर ठंडे पानी से धो लिया करो।’

मरीज: ‘अरे नहीं डॉक्टर साहब! फिर सुबह पैर बहुत दर्द करते हैं, मैं तो जूते पहनकर सोऊंगा!’

मास्टर जी (पप्पू से): ‘बताओ ‘I am happy’ का मतलब क्या होता है?’

पप्पू: ‘सर, इसका मतलब होता है – मैं खुश हूं।’

मास्टर जी: ‘शाबाश! अब इसका पास्ट टेंस बनाओ।’

पप्पू: ‘आई वाज हैप्पी… और अगर मेरी बीवी आ जाए तो सीधे ‘आई एम डेड’ (I am dead)!’

पुलिस वाला (चोर से): ‘तूने बैंक में चोरी करते वक्त कैमरे के सामने पोज क्यों दिए?’

चोर: ‘साब, मैंने सोचा था कि जब बैंक की सीसीटीवी फुटेज फेसबुक पर अपलोड होगी,

तो मुझे कम से कम 10 हजार लाइक्स तो मिल ही जाएंगे!’

बेटा: ‘पापा, मुझे स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट के लिए 500 रुपये चाहिए।’

पिता: ‘500 रुपये? पागल हो गया है क्या!

जा, बाहर जाकर आसमान की तरफ देख और एक तारा गिन ले, प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा!’

टीचर: ‘पप्पू, कल होमवर्क क्यों नहीं किया?’

पप्पू: ‘मैडम, कल शाम को अचानक हमारे घर पर मेहमान आ गए थे, इसलिए नहीं कर पाया।’

टीचर: ‘अरे वाह! कौन आया था?’

पप्पू: ‘वही बिजली वाले, लाइट काट कर चले गए थे, तो अंधेरे में कुछ दिखाई ही नहीं दिया!’

ग्राहक (वेटर से): ‘भाई, इस सूप में मक्खी क्या कर रही है?’

वेटर (घबराते हुए): ‘सर, शायद वो तैरना सीख रही होगी!’

ग्राहक: ‘अच्छा! तब तो लगता है कि वो ओलिंपिक की तैयारी कर रही है,

क्योंकि सीधे चम्मच से डाइव मार रही है!’

टीचर: ‘संतोष, अगर तुम्हारी कॉपी में कोई दूसरा छात्र नकल कर रहा हो,

तो तुम्हें क्या करना चाहिए?’

संतोष: ‘सर, मुझे तुरंत अपनी हैंडराइटिंग और खराब कर लेनी चाहिए,

ताकि वो बेचारा फेल हो जाए!’