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Funny Jokes: तुम्हारे पास 5 चॉकलेट हैं और 2 राहुल मांग ले, तो तुम्हारे पास कितनी बचेंगी? पप्पू का जवाब सुन ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes of the Day: आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे.

By: Lalit Kumar | Published: September 13, 2026 7:45:45 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Funny Jokes of the Day: अगर सेहतमंद रहना है तो रोज हंसने-मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए. ऐसा मैं नहीं, हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं. क्योंकि, सेहतमंद रहने के लिए केवल अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. यही वजह है कि, हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

हंसने पर मजबूर कर देंगे ये वायरल जोक्स

टीचर: पप्पू, अगर तुम्हारे पास 5 चॉकलेट हैं और राहुल तुमसे 2 चॉकलेट मांग ले, तो तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट बचेंगी?
पप्पू: सर, मेरे पास सिर्फ 5 चॉकलेट ही बचेंगी!
टीचर: अरे नासमझ, 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे ना!
पप्पू: सर, आप गणित के नियम जानते हैं, पर मेरे और राहुल की दोस्ती के नियम नहीं जानते, मैं एक भी नहीं दूंगा!

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पत्नी: (गुस्से में) मुझे समझ नहीं आता कि भगवान ने तुम्हारी बुद्धि इतनी कम क्यों बनाई है?
पति: (प्यार से) पगली, इसी संतुलन को तो संसार कहते हैं… 
अगर मेरी बुद्धि भी तुम्हारी जितनी तेज होती, तो आज इस घर में टिकना किसी के बस का नहीं होता!

डॉक्टर: अगर आपको सचमुच अपनी सेहत दुरुस्त रखनी है, तो आज से ही हर तरह की चिंता छोड़ दीजिए।
मरीज़: डॉक्टर साहब, चिंता छोड़ना तो बहुत आसान है, 
बस आप यह बता दीजिए कि अपनी पत्नी को यह बात कैसे समझाऊं?

इंटरव्यूअर: तुम्हारी इस नौकरी के लिए सबसे बड़ी योग्यता क्या है?
कैंडिडेट: सर, मैं बिना किसी वजह के भी घंटों सोशल मीडिया पर मीम्स स्क्रॉल कर सकता हूं और कभी बोर नहीं होता!
इंटरव्यूअर: वंडरफुल! कल से आप हमारे सोशल मीडिया ‘चीफ मीम ऑफिसर’ हैं।

संता: भाई, एक कप चाय देना और हां, कप का हैंडल ज़रा उस तरफ रखना ताकि मेरा हाथ न जले!
वेटर: अजीब आदमी हो भाई, मैं कप ही बदल देता हूँ ताकि तुम्हें आसानी हो।
संता: पागल है क्या? नया कप देगा तो वह बिल में ₹10 एक्स्ट्रा जोड़ देगा!

टीचर: चिंटू, जरा बोर्ड पर ‘डंकी’ (Donkey) की स्पेलिंग लिखकर दिखाओ।
चिंटू: (घबराते हुए) सर, बोर्ड पर तो लिख दूंगा, लेकिन अगर स्पेलिंग गलत हो गई, तो क्या आप मुझे गधा मानेंगे?
टीचर: (हंसते हुए) नहीं बेटा, पर क्लास के बाकी बच्चे जरूर मानेंगे!

पापा: चिंटू, तुम्हारी स्कूल की डायरी में रोज टीचर की शिकायत क्यों आती है?
चिंटू: पापा, क्या करूं… टीचर को लगता है कि मैं ही पूरी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा हूं, 
इसलिए हर समस्या का समाधान मुझसे ही पूछती हैं!
पापा: और तुम्हारा समाधान क्या होता है?
चिंटू: यही कि मैं चुपचाप क्लास से बाहर खड़ा हो जाता हूं!

पहला दोस्त: भाई, शादी के बाद आदमी की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या आता है?
दूसरा दोस्त: शादी से पहले वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, और शादी के बाद वो अपनी पत्नी की मर्जी का ‘मुख्य सेवक’ बन जाता है!

टीचर: पिंकी, ‘Time and tide wait for none’ का हिंदी अर्थ बताओ।
पिंकी: सर, इसका मतलब है कि ‘समय और ज्वार-भाटा किसी का इंतजार नहीं करते, 
इसलिए भागो मत वरना ट्रेन छूट जाएगी!’
टीचर: (बेहोश होते-होते) बेटा, आज की क्लास यहीं समाप्त!

पहला पड़ोसी: शर्मा जी, आप अपनी पत्नी की हर बात चुपचाप क्यों मान लेते हैं?
शर्मा जी: भाई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं- एक जो बहस करके जीतना चाहते हैं, और दूसरे जो शांति चाहते हैं।
पहला पड़ोसी: और आप कौन से वाले हैं?
शर्मा जी: मैं वो वाला हूँ जो चुपचाप पड़ोसियों के यहाँ जाकर चाय पीता है ताकि घर का तूफ़ान टल जाए!

Tags: funny jokesfunny story
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