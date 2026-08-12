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Funny Jokes: बीवी और गर्लफ्रेंड में क्या फर्क है? लड़की के पूछने पर लड़के ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर ठहाके लगाएंगे

Funny Jokes of the Day: अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर...

By: Lalit Kumar | Published: August 12, 2026 1:32:28 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Funny Jokes of the Day: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. इसलिए कहा भी जाता है कि, हंसी वो दवा है जो बिना डॉक्टर, बिना प्रिस्क्रिप्शन और बिना साइड इफेक्ट के हर किसी का दिन बना देती है. इसलिए भागदौड़ के बीच में कुछ समय हंसने के लिए भी निकला करें. इसके लिए आप जोक्स पढ़ सकते हैं. ये जोक्स न सिर्फ चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, बल्कि मूड को भी झट से फ्रेश कर देते हैं. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

लड़की- बीवी और गर्लफ्रेंड में क्या फर्क होता है…? 
लड़का- यही कोई 20 किलो वजन का…!
लड़का अभी आईसीयू में है…

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टीचर- संस्कृत में पत्नी को क्या कहते है?
सोनू- संस्कृत छोड़िए सर, किसी भी भाषा में पत्नी को कुछ
नहीं कह सकते!!

पत्नी- मैं घर छोड़कर जा रही हूं…
पति- मैं भी बाबा के पास जा रहा हूं..
पत्नी- क्यों, मुझे मांगने के लिए?
पति- नहीं, बताने के लिए कि कृपा आनी शुरू हो गयी है!!

डॉक्टर- अब आप खतरे से बहार है, फिर भी आप इतना डर क्यों रहे हो?
मरीज- जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस ट्रक पर लिखा था…
“ज़िन्दगी रही तो फिर मिलेंगे”!!

संता पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था
बंता ने पूछा- क्या हो गया?
संता- कुछ नहीं, सिर दर्द की गोली खाई है, कही
पेट में न चली जाए!!

ऑनलाईन कारोबार की जबरदस्त सफलता से बड़े-बड़े व्यापारी घबरा चुके हैं…
लेकिन सबसे ज्यादा निश्चिन्त “सुलभ शौचालय “वाले हैं,
कोई माई का लाल “ऑनलाइन वाला” पैदा नहीं हुआ, जो उनके धंधे में सेंध लगा सके…!

टीचर- पृथ्वी गोल है, ये किसने साबित किया?
पप्पू- सर, शादीशुदा लोग रोज साबित करते!
टीचर- वो कैसे?
पप्पू- क्योंकि चाहे पत्नी कहीं भी खड़ी हो… आदमी को वहीं आना पड़ता है! 
मतल साफ है कि दुनिया गोल है, घूमकर फिर वहीं पहुंच जाता है!

Tags: funny jokesfunny story
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