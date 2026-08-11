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Joke of the Day: तुम चोरी क्यों करते हो? पुलिस के पूछने पर चोर दिया ऐसा गजब जवाब, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

Joke of the Day: हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का यह सफर…

By: Lalit Kumar | Published: August 11, 2026 8:23:24 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Joke of the Day: आजकल की भागदौड़ भला किसको चैन से बैठने दे रही है. फिर यही व्यस्तता तनाव की वजह बन जाती है. यह ऐसी स्थिति होती है, जिसमें इंसान परेशान और चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है. इससे निजात पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं. लेकिन, हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, मन में खुशी पैदा करने से तनाव दूर हो सकता है. इसके लिए आप चाहें तो कुछ मजेदार जोक्स पढ़ सकते हैं. बता दें कि, हंसी-मजाक करने से जीवन में सकारात्मक माहौल पैदा होता है. ये मजेदार जोक्स आपके दिमाग के लिए थेरेपी का काम करेंगे. इसलिए हम आपको हंसाने के लिए लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का यह सफर…

इन जोक्स को पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

पुलिस- तुम चोरी क्यों करते हो?
चोर- साहब! आपके और आपकी बीवी-बच्चों के लिए…
पुलिस- क्या मतलब है तुम्हारा?
चोर- साहब, हम चोरी न करें तो जनता और सरकार को आपकी जरूरत ही क्या रहेगी?

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Tags: funny jokesfunny story
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