Home > लाइफस्टाइल > Joke of the Day: पहली बार गर्ल्स हॉस्टल जाने पर 100 रुपये फाइन? दूसरी बार 200, फिर लड़के ने टीचर से पूछा ऐसा सवाल कि…

Joke of the Day: पहली बार गर्ल्स हॉस्टल जाने पर 100 रुपये फाइन? दूसरी बार 200, फिर लड़के ने टीचर से पूछा ऐसा सवाल कि…

Funny Jokes of the Day: अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं.

By: Lalit Kumar | Published: August 10, 2026 11:16:40 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Funny Jokes of the Day: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

टीचर- अगर कोई लड़का गर्ल्स हॉस्टल की तरफ गया,
तो 100 रु. फाइन लगेगा…!
दूसरी बार गया तो 200 रु. और तीसरी बार
सीधा 500 का फाइन लगेगा…!
छात्र – सर जी… अगर हमें महीने भर का पास बनवाना हो,
तो कितने का बन जाएगा…?

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एक बार छगन चौकीदार वकील से बोले –
छगन- साहब… मेरी वसीयत लिख दो,
मैं मरने के बाद अपना सबकुछ यतीमखाने को दान करना चाहता हूं.
वकील साहब- क्या-क्या है तुम्हारे पास…?
छगन- बस.. एक बेटा और एक बेटी.

टीचर- दुख तो अपना साथी है, सुख तो आता जाता है…!
इसका अर्थ स्पष्ट करो…!
पप्पू- बीवी हमेशा घर में होती है, साली आती जाती है…!

गुरु जी- इरादे बुलंद हों तो पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है.
लड़का- इसमें कौन सी बड़ी बात, मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूं…!
गुरु जी- ओह… बताओ कैसे?
लड़का- हैंड पंप से…!

एक बार पति और पत्नी की लड़ाई हो गई.
आधा दिन गुजरने के बाद पत्नी बोली-
पत्नी- थोड़ा आप समझौता करो और थोड़ा मैं करती हूं…!
पति- ठीक है क्या करना है मुझे…?
पत्नी- ज्यादा कुछ नहीं, बस आप माफी मांग लो, मैं माफ कर दूंगी…!

लड़की- बीवी और गर्लफ्रेंड में क्या फर्क होता है…? 
लड़का- यही कोई 20 किलो वजन का…!
लड़का अभी आईसीयू में है…

पत्नी टेबल पर चढ़ कर घर साफ करते-करते गाना गा रही थी…!
अगर तुम मिल जाओ… जमाना छोड़ देंगे हम…!
तभी पति ने भी गाना शुरू किया – अगर तुम गिर जाओ… दूसरी ढूंढ लेंगे हम…!
बेचारा पति अब अस्पताल में भर्ती है…!

पत्नी- सुनो! चलिए आज बाहर खाना खाके आएं…!
पति- क्यों..?
पत्नी- हफ्ते में एक दिन तो मेरा भी मन करता है कि आपको कुछ ‘अच्छा’ खिलाऊं…!

डॉक्टर – मोटापे का एक ही इलाज है.
चिंटू – क्या डॉक्टर…?
डॉक्टर – तुम रोज एक रोटी खाओ.
चिंटू – ये एक रोटी खाने के बाद खानी है या खाने से पहले…?
डॉक्टर साहब बेहोश…!

Tags: funny jokesfunny storylifestyle
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